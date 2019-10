Le retour en Polynésie du nouveau président de la CTC

Papeete, le 9 octobre 2019 – Le nouveau président de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, Jean-Luc Le Mercier, a été officiellement installé dans ses fonctions mercredi. Un premier poste de président de chambre dans la carrière de l’énarque, né à Papeete et qui a passé son enfance à Taravao.



Jean-Luc Le Mercier est le nouveau président de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. Le successeur de Jean Lachkar a été officiellement installé dans ses fonctions mercredi après-midi à l’occasion d’une audience solennelle organisée au palais de justice de Papeete. Diplômé de l’Ecole du commissariat de l’armée de terre, puis de l’Ecole nationale de l’administration (ENA), le magistrat était jusqu’ici en poste comme procureur financier en Occitanie. Et il a été installé le 1er octobre dernier en tant que conseiller référendaire à la Cour des comptes, passage obligatoire pour les nouveaux présidents de chambre.



Particularité assez insolite pour la fonction, Jean-Luc Le Mercier est né en Polynésie française, à Papeete, et a passé son enfance à Taravao. D’un père gendarme en poste à la Presqu’île et d’une mère institutrice, le haut-fonctionnaire est resté près de cinq ans sur le territoire. Et il n'y était plus revenu jusqu’à son arrivée la semaine dernière. Mercredi après-midi, lors de son installation, le désormais président de la juridiction financière polynésienne n’a pas boudé son « plaisir de revenir sur un territoire sur lequel on a grandi ».