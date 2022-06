Le retour des haltérophiles

Tahiti, le 16 juin 2022 - Absents des Jeux aux Samoa en 2019, les haltérophiles tahitiens font leur retour pour cette édition des Mini-Jeux à Saipan. Une délégation de 14 athlètes a été retenue, dont fait partie notamment Eriatara Ratia, spécialiste du lever de pierre.



Avec 48 médailles d'or en jeu, l'haltérophilie est LA discipline la plus pourvoyeuse d'or. Absents du dernier rendez-vous aux Samoa en 2019, les haltérophiles polynésiens seront de retour pour les Mini-Jeux de Saipan. Ils seront 14, 7 femmes et 7 hommes, à défendre les couleurs du fenua dans cette discipline. Ces derniers seront présents des catégories des 55 kg aux +109 kg et concourront donc dans les épreuves d'épaulé-jeté et d'arraché. Parmi les sélectionnés, on retrouve notamment le géant de Tubuai et référence du lever de pierre dans nos îles, Eriatara Ratia.



Difficile cependant de savoir à quel niveau se situera la délégation tahitienne par rapport à ses rivaux. “Mes athlètes ont du potentiel même si la préparation à ces Mini-Jeux n'a pas été simple”, indique la présidente de la fédération tahitienne d'haltérophilie, Tumata Tahuaitu. Cette dernière ne s'est fixée aucun objectif de médailles à Saipan.



Du côté du COPF et de son président, Louis Provost, ce retour des haltérophiles est déjà un bon signe dans l'optique des Jeux de Tahiti en 2027. “On compte beaucoup sur l'haltérophilie”, a insisté le patron du mouvement sportif polynésien. Et on veut bien le croire vu la quantitié d'or que pèse la discipline. Ces Mini-Jeux de Saipan seront donc un premier indicateur pour situer le niveau des athlètes dans le Pacifique. Une discipline dominée lors des dernières éditions des Jeux et Mini-Jeux par les Samoans, Papous, Nauruans ou encore les Gilbertins des Kiribati.