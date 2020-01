Le retour de l’affaire des chargés d’études

Tahiti, le 12 janvier 2020 – Quatre ans après l’ouverture d’une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics sur l’emploi de quatre chargés d’études du secrétariat général de l’assemblée réputés proches du Tahoera’a, le juge d’instruction Frédéric Vue a procédé aux premières auditions dans ce dossier qui fait désormais l’objet d’une information judiciaire.



A presque deux mois du premier tour des élections municipales, une ancienne affaire politico-financière impliquant le leader du Tahoera’a, Gaston Flosse, et son ancien numéro deux, Marcel Tuihani, -tous deux candidats aux communales à Papeete- a ressurgi à l’instruction la semaine dernière. L’affaire des chargés d’études du secrétariat général de l’assemblée avait fait l’objet d’une enquête préliminaire ouverte il y a quatre ans pour des soupçons d’emplois fictifs de quatre agents de Tarahoi réputés proches du Tahoera’a. L’enquête confiée à l’époque à la brigade financière de la Direction de la sécurité publique (DSP) avait défrayé la chronique dans le courant de l’année 2016 avec une perquisition menée à l’assemblée et les gardes à vues de Marcel Tuihani et de Gaston Flosse.



Selon les informations recueillies par Tahiti Infos, le rapport d’enquête de la DSP a depuis été transmis au procureur de la République qui a décidé d’ouvrir une information judiciaire pour détournement de fonds publics confiée au juge d’instruction Frédéric Vue en juin 2018. De premières auditions avaient été programmées par le magistrat instructeur en août 2019 dans ce dossier, mais n’avaient pas pu se tenir à l’époque. Or, mardi dernier, au moins une de ces anciens chargés d’études, Ranitea Amaru, a finalement été auditionnée par le juge d’instruction et placée sous le statut de simple témoin assisté dans le dossier. L’audition de l’ancien président de l’assemblée, Marcel Tuihani, était programmée mercredi, mais elle n’a pas pu se tenir en raison d’une indisponibilité du magistrat instructeur.



Contacté par Tahiti Infos, l’avocat de Ranitea Amaru, Me Yves Piriou n’a pas souhaité s’exprimer sur le fond du dossier, indiquant uniquement que « (sa) cliente comme les trois autres agents n’ont strictement rien à se reprocher et sont les victimes collatérales de règlements de comptes politiques qui les dépassent et auxquels ils sont radicalement étrangers ». Egalement contacté, l’ancien président de l’assemblée et ancien numéro deux du Tahoera’a, Marcel Tuihani, n’a pas souhaité s’exprimer, expliquant qu’il préférait réserver ses réponses au juge d’instruction.