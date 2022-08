Le représentant Bernard Natua poursuivi pour violences

Tahiti, le 19 août 2022 – Bernard Natua, représentant à l’assemblée de Polynésie française, était convoqué mardi en audience foraine à Rangiroa pour répondre de faits de violences volontaires avec arme commises en novembre dernier. L’affaire a été renvoyée au 29 septembre et sera cette fois-ci évoquée à Papeete.



Le représentant originaire de Rangiroa et siégeant aujourd'hui au sein du groupe Tapura à l’assemblée, Bernard Natua, devait comparaître mardi devant le tribunal forain en audience à juge unique sur l'atoll de Rangiroa. L'élu des Tuamotu-Ouest est en effet poursuivi pour des "violences avec arme" commises sur l'atoll le 2 novembre 2021. Il lui est reproché d’avoir frappé un homme avec une barre à mine et de lui avoir ainsi occasionné cinq jours d’incapacité totale de travail. L'avocat de Bernard Natua n’ayant pas encore eu accès au dossier, l’affaire a été renvoyée au 29 septembre prochain lors d’une nouvelle audience en juge unique qui aura lieu, cette fois-ci, à Papeete.