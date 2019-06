Le règlement du Heiva i Tahiti encore remis en cause

"Ça me fait de la peine d’entendre qu’ils nous retireront 50 ou 100 points si on ne suit pas le règlement. S’ils veulent appliquer des pénalités, eh bien, qu’ils en fassent de même avec les "nouveautés" qu’ils veulent apporter et intégrer à notre culture. Si on parle de thème ancestral, on ne peut pas se permettre de mettre des touches étrangères à notre culture"

"par nos ancêtres"

"Ce sont quelques chefs de groupe et des enseignants du conservatoire qui ont fait ce livret. Ils y ont travaillé pendant trois ans. Ce sont des pas qui ont été identifiés au heiva, nous n’avons rien inventé"

"Ce sont des pas qui ont été proposés par les chefs de groupe, et 95 % de ces pas sont connus, on ne les a pas inventés. Ils se sont basés sur un document qui existait depuis les années 1980 et qui a été construit par Coco Hotahota, Madeleine Moua… les pas que nous avons rajoutés sont les plus récents et qui sont utilisés par certains groupes de danse. Les chefs de groupe qui ne sont pas d’accord n’utilisent pas ces pas. Ils sont libres et il n’y a aucune obligation de suivre ce livret."

"un moment donné, notre jeunesse était demandeuse, parce qu’ils étaient nombreux à avoir ouvert leur école de danse et ils n’ont aucune base. J’invite les chefs de groupe à aller voir dans le document qui existait dans les années 80 et à lire la définition du "‘ōu’a ‘ōfati". Il faut juste être ouvert d’esprit et il faut arrêter d’être fermé sur le passé, on ne va pas avancer"