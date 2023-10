Le registre du cancer complété avec les données de la CPS

Tahiti, le 20 octobre 2023 - Alors qu’il devait voir le jour au 1er janvier 2022, le registre du cancer prend enfin vie. La signature de la convention relative au transfert de données dans le cadre de ce registre a eu lieu ce vendredi.



Le ministre de la Santé Cédric Mercadal a assisté ce vendredi à la signature de la convention relative au transfert de données dans le cadre du registre du cancer, en présence de Teanini Tematahotoa, directrice de l’Institut du cancer de Polynésie française (ICPF) et Romina Ma, directrice de la Caisse de prévoyance sociale (CPS).



La mise en place de ce registre fait partie des missions portées par l’ICPF, explique le communiqué du gouvernement de la Polynésie française. Ce registre, déjà commencé par l'ICPF attendait cette convention avec la CPS afin de compléter ses données. Censée être effective au 1er janvier 2022 lors d’une présentation par le Pays en octobre 2021, cette convention de transfert de données était déjà évoquée dans le grand Plan cancer du Pays, présenté en 2018.



De nombreuses familles de personnes malades ou décédées de maladies radio-induites attendent aussi beaucoup de ce transfert qui pourra peut-être permettre d’y voir plus clair sur les cancers passés et les traitement fournis.



Poursuivre les partenariats



“Ce registre permettra à l’ICPF de répertorier les spécialistes prescripteurs et d’avoir une vision médicale d’ensemble”, a affirmé le ministre de la Santé.



La CPS, par la voix de sa nouvelle directrice, a confirmé sa volonté de partager les informations en tenant compte de la règlementation. La directrice souhaite poursuivre et multiplier les partenariats avec les partenaires locaux de la Santé au profit de la population.



Teanini Tematahotoa, directrice de l’ICPF, a expliqué pour sa part que “ce registre des cancers permettra d’être le plus exhaustif et le plus précis. Nous devons être en mesure de donner des chiffres fiables, de recenser les cas de cancers, classifier les traitements adaptés, ainsi que les stades des pathologies. Cet outil va concentrer toutes les informations et les données relatives aux cancers du fenua et il nous servira de base dans notre travail.”



Elle a conclu en expliquant que ce transfert était important pour “pouvoir élaborer un rapport complet sur les statistiques et les données des cancers en Polynésie française qui sera rendu public prochainement.”