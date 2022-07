Le rappeur Mister You arrêté à Orly et incarcéré

Créteil, France | AFP | lundi 25/07/2022 - Le rappeur Mister You a été arrêté la semaine dernière à l'aéroport d'Orly et incarcéré dans le cadre de l'exécution de la peine à 24 mois de prison aménageable à laquelle il avait été condamné en 2021, a appris l'AFP auprès de son avocat, confirmant une information du journal Le Parisien.



En mars 2021, le rappeur de 38 ans avait été condamné en appel à Paris à 24 mois de prison aménageable pour avoir fait la promotion en 2019 sur les réseaux sociaux d'un important point de deal de banlieue parisienne, le réseau Caliweed.



Or, selon la défense du rappeur, ce dernier n'a pas reçu de courrier concernant l'aménagement de sa peine, qui a donc été exécutée.



"La peine de 24 mois prononcée par la Cour d'appel de Paris le 9 mars 2021 a été mise à exécution le jeudi 21 juillet(2022)", a confirmé le parquet de Créteil à l'AFP.



Mister You, Younes Latifi de son vrai nom, a donc été interpellé alors qu'il prenait l'avion pour se rendre au Maroc.



"La mise à exécution de cette peine sans convocation préalable est une folie procédurale, et une honte sur le plan humain dans un contexte où mon mandant a vu naître ses jumeaux il y a trois semaines", a réagi auprès de l'AFP son avocat, Me Robin Binsard.



Une audience d'aménagement de peine se tiendra le 21 septembre à Paris, a-t-il ajouté.



Rappeur dont les clips enregistrent aujourd'hui plusieurs dizaines de millions de vues sur YouTube, Mister You, originaire du quartier de Belleville à Paris, s'est notamment fait connaître du grand public à la fin des années 2000 en publiant de la musique alors qu'il était en cavale dans une affaire de trafic de drogues.

