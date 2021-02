Le quai de Moerai bientôt plus sûr et accueillant

Rurutu, le 11 février 2021 - Les travaux d’aménagement d’une marina et de réaménagement de la darse de Moerai, avancent malgré la situation sanitaire. À terme, il s'agit d'améliorer la sécurité dans les manoeuvres d’accostage.



Une délégation de la circonscription des îles Australes et de la Direction de l’équipement, dont Adrien Teinaore, chef de la division de l’antenne des Australes, s'est déplacée de Tubuai pour surveiller l’avancement des travaux d'aménagement d'une marina et de réaménagement de la darse de Moerai. Ce projet d’agrandissement du port ainsi que le dragage en cours de réalisation par la société Interoute devraient aboutir avant la fin du mois d'octobre, pour un budget de près de 340 millions de Fcfp. Par ailleurs, cette société a aussi été sollicitée par la Direction de l’agriculture pour ouvrir des pistes forestières en montagne afin de faciliter l’exploitation des plantations de pins.



La première motivation de ce grand projet d’aménagement, qui prévoit l’extraction de 6 700 m3 de substrat, les dragage, déblayage ou déroctage de 17 450 m3et le remblayage de 2 970 m3, est d’améliorer la sécurité de l’accostage pour les utilisateurs du quai, surtout les pêcheurs de l’île. La situation et la configuration actuelles rendent en effet le quai inaccessible et dangereux pour les bateaux, en cas de houle et de vent d'Est, le vent dominant. "Nous sommes obligés de tirer les bateaux quand la mer est agitée et risquons de ne pas pouvoir entrer par la passe" déclare Teiti, habitant de Moerai et membre de la communauté des pêcheurs. Une configuration qui engendre aussi des difficultés pour les thoniers et même pour le bateau de fret Tuhaa Pae. Celui-ci utilise des barques pour décharger les containers ; les manœuvres sont délicates en cas de houle. Ces aménagements auront sûrement un impact positif sur la vie des marins.