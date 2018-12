Le puissant cyclone Owen menace les côtes nord-australiennes

Sydney, Australie | AFP | vendredi 13/12/2018 - Les Australiens du nord-est du pays se préparaient vendredi à l'arrivée d'un violent cyclone tropical, Owen, les autorités mettant en garde contre les risques d'inondations soudaines et de vents destructeurs.



Cette violente perturbation s'est renforcée au large de la côte nord du Queensland, dans les eaux chaudes du golfe de Carpentaria.

Owen devrait passer en catégorie quatre - violent cyclone tropical avec des vents très destructeurs - lorsqu'il atteindra les terres tôt samedi matin, selon les prévisions actuelles.

"L'accostage d'Owen devrait être accompagné d'une importante marée de tempête" menaçant les installations situées le long de la côte, a prévenu vendredi Richard Wardle, du Bureau de météorologie de l'Etat du Queensland.

"Il y aura aussi de fortes précipitations qui pourraient entraîner des inondations soudaines", a-t-il ajouté.

Des vents allant jusqu'à 200 kilomètres par heure sont à prévoir quand le cyclone atteindra les terres proches de la frontière entre le Territoire du Nord et le Queensland, avant de redescendre le long de la côte est, avec là aussi des marées anormalement élevées.

Les services d'urgence ont dépêché des dizaines de secouristes en renfort dans les villes situées sur le passage attendu du cyclone.

"Ce soir, couchez-vous et restez en sécurité", a recommandé Bob Gee, coordinateur de la prévention des catastrophes dans l'État.

L'Australie a l'expérience de phénomènes météorologiques extrêmes: crues furtives, tempêtes de sable et même sécheresses totales dans certaines régions.

Le Queensland n'est pas encore remis des incendies de brousse du mois dernier, provoqués par une vague de chaleur sans précédent.

En avril 2017, le cyclone Debbie, de catégorie quatre sur une échelle qui en compte cinq, avait ravagé le Queensland, arrachant des arbres, emportant des bateaux sur la terre ferme et causant des dégâts considérables dans l'une des régions touristiques les plus importantes d'Australie.