Le propriétaire d'un pitbull condamné à 5 mois avec sursis

La grand mère de la petite fille qui se trouvait dans la voiture, également propriétaire du bichon mort, a fondu en larmes : " Je me revois impuissante, à côté de ma petite fille. Aujourd'hui, je souhaite que le tribunal se prononce de manière exemplaire afin que cela ne puisse jamais se reproduire. Il faut que les propriétaires de chiens dangereux prennent leurs responsabilités."



Lors de sa plaidoirie, l'avocate de cette femme s'est indignée contre ces "chiens qui deviennent des armes à cause de l'irresponsabilité de leurs maîtres."



Le procureur de la République a ensuite requis 5 mois avec sursis à l'encontre du prévenu et 40 heures de travail d'intérêt général (TIG) contre son fils qui avait menacé le vétérinaire. Selon le représentant du ministère public, cette agression est le résultat de la "négligence" du propriétaire du pitbull.



" Je suis grand père, j'ai une petite fille de deux ans. Je n'aurais pas aimé qu'elle subisse cela" a expliqué le prévenu avant que le tribunal ne se retire pour délibérer.



L'homme a finalement été condamné à cinq mois de prison avec sursis mise à l'épreuve pendant 18 mois.