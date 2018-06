Le projet qui déplafonne les futurs immeubles polynésiens

PAPEETE, 6 juin 2018 - Un projet de loi de Pays prévoit d'autoriser en Polynésie française, les immeubles de grande hauteur en Polynésie française.



Le code de l’aménagement de la Polynésie française et les Plans généraux d’aménagement qui en découlent n'autorisent pas pour l'heure la construction d’immeubles dont le plancher bas du dernier étage dépasse 28 mètres. Un projet de loi de Pays examiné mercredi en Conseil des ministres prévoit d'instaurer la possibilité de construire des Immeubles de grandes hauteurs (IGH), à l'image d'une réglementation déjà applicable en Métropole.



" Il est bien clair qu'il ne s'agit pas pour nous de refaire le monde ", a ironisé le ministre du logement et de l'aménagement du territoire, mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Le code de la construction et de l’habitation applicable dans l'Hexagone, définit un IGH, comme ' tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie à 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation et à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles ". Les IGH sont soumis à un règlement de sécurité particulier qui vise à assurer une détection rapide de l’incendie, éviter sa propagation en compartimentant l’immeuble, assurer une évacuation aisée des occupants, empêcher l’incendie par propagation.



Ce projet de dispositif réglementaire répond à la demande des différents promoteurs locaux et permettra notamment la réalisation des immeubles du complexe touristique Village tahitien, de Outumaoro.