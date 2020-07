Le projet d'aménagement du port de pêche émerge enfin

Tahiti, le 7 juillet 2020 - Le vice-président du Pays, Teva Rohfritsch, a présenté hier matin à Fare Ute la dernière version de l’aménagement du port de pêche de Papeete à la vingtaine de pêcheurs, mareyeurs, armateurs présents. Parkings, chambre froide, criée… les principaux acteurs du secteur ont pu exprimer leurs desiderata pour ce 8e et ultime scénario.





Après sept scénarios et quatre années d’études, la dernière mouture de l’aménagement du Port de Papeete était présentée hier matin par le vice-président, Teva Rohfritsch, aux principaux utilisateurs du site : les pêcheurs, les mareyeurs et les armateurs.

Ce 8e scénario se veut la meilleure combinaison des sept premiers présentés depuis quatre ans. Si le pitch est assez simple : réaménager complètement le port de pêche, qui est au maximum de ses capacités, dans les faits, c’est un peu plus compliqué. Il faut dire que le port de Papeete date de 1993 et que depuis le début des années 2000, il n’a pas ou peu changé.

Si le Pays a bien investi 1,8 milliard de Fcfp ces dernières années pour remettre aux normes entre autres les installations électriques, et la station d’épuration, le port doit s’adapter à la nouvelle donne actuelle. Augmentation de l’activité, développer les capacités d’accueil des navires, de stockage, réaffecter les espaces selon une logique plus fonctionnelle, réhabiliter ou construire de nouvelles infrastructures…, tout cela dans le respect des normes internationale, sanitaire et environnementale, sont autant de défis qui doivent être relevés.