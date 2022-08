Le procès en appel des détournements à l’Equipement de Moorea renvoyé

Tahiti, le 18 août 2022 - Déjà renvoyé en février dernier, le procès en appel pour détournement de fonds publics de l’ex-chef de la subdivision de l’Équipement à Moorea, Michael Vaana, a de nouveau été renvoyé jeudi. L’intéressé ainsi que deux de ses coprévenues, dont Vaiata Friedman, seront jugés le 16 février.



Le procès en appel pour détournement de fonds publics de l’ex-chef de la subdivision de l’Équipement à Moorea, Michael Vaana, ainsi que de l’ancienne maire déléguée de Paopao, Vaiata Friedman, et d’une autre prévenue a été renvoyé une nouvelle fois jeudi par la juridiction au motif que les avocats n’avaient pas eu accès à l’intégralité des pièces du dossier. Lors du procès de première instance, ils avaient tous les trois été reconnus coupables d’avoir, chacun à leur niveau, participé au détournement de 90 millions de Fcfp en utilisant un processus bien rodé basé sur l’émission de faux bons de commande transmis à des entrepreneurs qui émettaient ensuite de fausses factures. Lesquelles factures étaient ensuite payées par des virements ordonnés sur les comptes de leurs sociétés. Les sommes d’argent étaient ensuite remises à Michael Vaana via des enveloppes de billets ou comptées comme des avoirs qui lui permettait de se servir au sein des entreprises concernées. Michael Vaana avait été condamné à quatre ans de prison dont deux avec sursis assortis d’un mandat de dépôt quand Vaiata Friedman avait écopé d’un an de sursis et de cinq ans d’inéligibilité. Leur procès en appel a été renvoyé au 16 février prochain.