Le procès de Yannick Mai renvoyé au 12 mai

Tahiti, le 7 avril 2020 – Le procès du guide touristique Yannick Mai, poursuivi pour avoir participé à un trafic d’ice organisé avec le multirécidiviste Moerani Marlier, devait s’ouvrir mardi devant le tribunal correctionnel de Papeete. L’avocat du mis en cause ayant demandé un report de l’audience, Yannick Mai sera donc jugé le 12 mai.



L’ancien guide touristique possédant la double nationalité franco-américaine, Yannick Mai, a demandé mardi par la voix de son avocat le report de son procès. L’homme est soupçonné d’avoir dirigé un trafic d’ice avec le multirécidiviste Moerani Marlier et d’avoir importé des kilos de méthamphétamine des Etats-Unis vers la Polynésie française.



En 10 juin 2017, Yannick Mai s’était fait interpeller par les douanes de l’aéroport de Los Angeles en possession de trois kilos d’ice. L’homme, qui accompagnait un groupe de jeunes, avait été arrêté avec sa fille et son assistante. Il avait ensuite été condamné à trois ans de prison ferme aux États-Unis et y a, depuis, purgé sa peine.



Extradé en Polynésie le 10 mars dernier, Yannick Mai devait donc comparaître mardi devant le tribunal correctionnel pour répondre de son implication dans le trafic mis en place avec Moerani Marlier. Trafic pour lequel il a d’ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Papeete en août dernier et en son absence à dix ans de prison. Le prévenu ayant demandé un renvoi, l’affaire sera donc jugée le 12 mai.