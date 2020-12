Le prince Harry poursuit de nouveau en diffamation un tabloïd britannique

Londres, Royaume-Uni | AFP | lundi 07/12/2020 - Le prince Harry a lancé de nouvelles poursuites en diffamation contre Associated Newspapers, la société éditrice du tabloïd Mail on Sunday déjà visée par une autre procédure de son épouse Meghan, rapportent lundi des médias britanniques.



Selon le site du Telegraph et l'agence PA, l'équipe juridique du duc et de la duchesse de Sussex ont déposé un dossier fin novembre devant la Haute Cour de Londres, concernant un article publié en octobre par le Mail on Sunday, version dominicale du Daily Mail.



Selon le Telegraph, l'article visé affirmait que le prince Harry n'avait plus de contact avec les Royal Marines depuis qu'il s'est mis en retrait de la famille royale en avril dernier.



L'actrice américaine Meghan Markle, épouse du prince Harry, poursuit déjà Associated Newspapers, à qui elle reproche d'avoir porté atteinte à sa vie privée en publiant des extraits d'une lettre adressée à son père Thomas Markle en août 2018.



Le procès qui l'oppose au tabloïd devait initialement se dérouler en janvier 2021, mais la justice britannique a accédé fin octobre à la demande des "Sussex" de repousser pour une "raison confidentielle" ce procès, qui devrait désormais se tenir à l'automne 2021.



Le prince Harry, sixième dans l'ordre de succession à la couronne britannique, a dénoncé à de multiples reprises la pression des médias sur son couple et en a fait la raison principale de sa mise en retrait de la famille royale, annoncée en janvier et effective début avril.



Il avait alors dû renoncer à ses titres militaires honorifiques, notamment celui de capitaine en chef des Royal Marines: une décision difficile pour ce prince attaché à l'armée, où il avait passé dix ans et effectué plusieurs missions en Afghanistan.



Installé depuis en Californie, le couple est en guerre ouverte contre la presse et a porté plainte en juillet contre une agence américaine qu'ils accusent d'avoir photographié leur fils Archie dans leur jardin.



Le prince de 36 ans a aussi engagé des poursuites judiciaires séparées contre un autre tabloïd britannique, le Daily Mirror, pour des piratages téléphoniques présumés.