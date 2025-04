Le prince Harry à Londres pour un second jour d'audience sur sa sécurité

Londres, Royaume-Uni | AFP | mercredi 09/04/2025 - Le prince Harry a assisté mercredi à une seconde journée d'audience devant la cour d'appel de Londres qui examine son recours contre la décision du gouvernement de rétrograder sa protection policière au Royaume-Uni.



L'audience de mercredi devrait pour partie se tenir à huis clos, en raison du caractère sensible des informations sur la sécurité du fils cadet du roi Charles III et les potentielles menaces auxquelles il est exposé.



Harry et son épouse Meghan ont déménagé aux Etats-Unis après avoir renoncé à leurs obligations royales en 2020. Ils ont alors perdu la protection systématique de la police prévue pour les membres actifs de la famille royale, payée par le contribuable britannique, le ministère de l'Intérieur (Home Office) ayant opté pour une protection au cas par cas.



Harry, 40 ans, a engagé une action en justice en 2021 pour contester cette décision. Après avoir vu sa demande rejetée en première instance l'année dernière, il a introduit un recours devant la cour d'appel.



L'avocat du ministère de l'Intérieur, James Eadie, a commencé sa plaidoirie mercredi, tandis que Harry écoutait attentivement, s'entretenant parfois avec son avocat, un carnet de notes et un stylo posés devant lui.



L'avocate du duc de Sussex, Shaheed Fatima, avait déploré mardi que son client ait "fait l'objet d'un traitement différent, injustifié et inférieur".



Dans des conclusions écrites, l'équipe d'avocats du prince a fait état de menaces sur sa sécurité et celle de sa famille. Ils ont notamment indiqué qu'"Al-Qaïda avait appelé à (son) meurtre", et que Meghan et lui avaient été pris dans "une dangereuse course-poursuite" avec des paparazzis à New York en mai 2023.



Ce sujet est sensible pour Harry, dont la mère, la princesse Diana, est morte dans un accident de voiture à Paris en 1997, alors qu'elle était poursuivie par des photographes à moto.



Le prince, qui vit en Californie avec Meghan et leurs deux enfants loin du reste de la famille royale, affirme que les questions de sécurité sont un frein à ses séjours au Royaume-Uni.



Sa dernière entrevue connue avec son père, le roi Charles III, remonte à plus d'un an, peu après l'annonce du cancer de ce dernier. Le monarque est actuellement en visite d'Etat avec la reine Camilla en Italie, où ils célèbrent leur vingt ans de mariage.



Les deux jours d'audience s'achèvent mercredi. La cour d'appel doit rendre sa décision par écrit à une date ultérieure, qui n'a pas été précisée.

