Le président ukrainien appelle les Européens aguerris à venir combattre en Ukraine

Kiev, Ukraine | AFP | vendredi 25/02/2022 - Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité vendredi les Européens ayant une expérience du combat à se rendre en Ukraine pour combattre l'armée russe, reprochant à leurs dirigeants une réponse trop "lente" face à l'invasion de Moscou.



"Si vous avez une expérience du combat et que vous ne voulez plus regarder l'indécision de vos responsables politiques, vous pouvez venir dans notre pays pour défendre l'Europe", a déclaré M. Zelensky.



Ces déclarations interviennent au moment où les forces ukrainiennes tentent de repousser une offensive russe déclenchée jeudi. Vendredi, des combats ont eu lieu dans et autour de Kiev, la capitale.



L'Union européenne et les Etats-Unis ont annoncé jeudi de nouvelles sanctions contre Moscou, sans toutefois prendre les mesures jugées les plus dures comme une exclusion du système de messagerie interbancaire Swift.



"Comment allez-vous vous-mêmes vous défendre si vous êtes si lents à aider l'Ukraine ?", a lancé M. Zelensky à l'adresse des Européens.



"Annuler les visas pour les Russes ? Déconnexion (du réseau interbancaire) SWIFT ? Isolement total de la Russie ? Rappel d'ambassadeurs ? Embargo sur le pétrole ? Aujourd'hui, tout doit être sur la table, car c'est une menace pour nous tous, toute l'Europe", a-t-il ajouté.



"L'Europe est suffisamment forte pour stopper cette agression", a-t-il insisté.