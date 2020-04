Le président malgache lance son "remède" contre le coronavirus

Antananarivo, Madagascar | AFP | lundi 20/04/2020 - Le président malgache Andry Rajoelina a officiellement lancé lundi, à grandes gorgées, un remède à base de plantes médicinales locales capable, selon lui, de prévenir et de guérir les patients malades du nouveau coronavirus.



"On a fait des tests, deux personnes sont maintenant guéries par ce traitement", a affirmé M. Rajoelina devant ministres, ambassadeurs et journalistes réunis à l'Institut malgache de recherche appliquée (IMRA) qui a conçu le breuvage.



"Cette tisane donne des résultats en sept jours", s'est-il réjoui en en ingurgitant une dose. "Je vais être le premier à boire ça aujourd'hui, devant vous, pour vous montrer que ce produit guéri et ne tue point", a-t-il lancé aux sceptiques qui doutent des vertus de cette potion magique.



Baptisée "Covid-Organics", elle est préparée à base d'artemisia, une plante à l'efficacité prouvée dans les multithérapies contre le paludisme, et d'autres herbes qui poussent à Madagascar.



Son efficacité spécifique contre le Covid-19 n'a fait pour l'heure l'objet d'aucune étude scientifique publiée.



L'annonce des premiers cas d'infection a causé sur la Grande île un vif intérêt pour toute une série de plantes médicinales ou de produits tels que le gingembre et le citron censés guérir ou, à tout le moins, protéger du virus.



Si elle a reconnu que certaines d'entre elles pouvaient "atténuer les symptômes" du coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a rappelé qu'il n'existait pour l'heure "aucune preuve" qu'elles peuvent "prévenir ou guérir la maladie".



L'efficacité contre le Covid-19 d'autres antipaludiques comme la controversée hydroxychloroquine fait l'objet d'études.



L'OMS n'a pas assisté lundi au lancement du "Covid-Organics".



Andry Rajoelina a balayé ces réserves en annonçant que sa potion serait offerte aux enfants des écoles et en rappelant que son devoir était de "protéger les Malgaches".



"Le Covid-Organics sera utilisé en prophylaxie, c'est-à-dire en préventif, mais des observations cliniques ont montré une tendance à son efficacité en curatif", a insisté le Dr Charles Andrianjara, directeur général de l'IMRA.



Le confinement des trois principales villes malgaches a commencé lundi à être progressivement levé. Selon le dernier bilan, 121 cas de contamination - aucun mortel - ont été recensés sur l'île, dont 39 considéré comme guéris.