Le président indonésien Subianto "renforce" ses liens avec Poutine

Saint-Pétersbourg, Russie | AFP | jeudi 19/06/2025 - Le président indonésien Prabowo Subianto a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine jeudi et a salué les liens "renforcés" avec Moscou, alors que cette relation en plein essor suscite l'inquiétude de certains alliés occidentaux de Jakarta.



La décision de l'ancien général indonésien de ne pas participer au sommet du G7 au Canada cette semaine pour s'entretenir avec M. Poutine a suscité la crainte d'un rapprochement avec Moscou, selon les analystes, après que les deux pays ont organisé leurs premiers exercices navals conjoints l'année dernière.



"Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés et nos relations se renforcent à nouveau", a déclaré M. Prabowo dans un communiqué publié à l'issue de ses entretiens à Saint-Pétersbourg.



"Ma rencontre avec le président Poutine aujourd'hui a été intense, chaleureuse et productive. Dans tous les domaines de l'économie, de la coopération technique, du commerce, de l'investissement et de l'agriculture, des améliorations significatives ont été enregistrées", a-t-il fait valoir.



M. Poutine a déclaré que l'Indonésie restait l'un des "partenaires clés" de la Russie dans la région Asie-Pacifique. "Nos relations sont mutuellement bénéfiques et se développent régulièrement sur la base de longues traditions d'amitié et d'assistance mutuelle", a-t-il dit.



M. Prabowo a remercié M. Poutine pour son soutien à l'entrée de l'Indonésie dans le bloc des BRICS, qui compte 11 membres, au début de cette année. Le dirigeant indonésien a rendu visite à M. Poutine en juillet en tant que président élu et ne s'est pas rendu en Ukraine comme son prédécesseur Joko Widodo.



La Russie a salué le point de vue équilibré de l'Indonésie sur sa campagne militaire en Ukraine et M. Prabowo a fait allusion à l'offensive ce jeudi.



"Nous respectons la souveraineté de chaque pays et nous voulons résoudre tous les problèmes de manière pacifique", a-t-il dit. L'Indonésie maintient une politique étrangère neutre, marchant sur la corde raide diplomatique entre les concurrents régionaux que sont Pékin et Washington.



Les liens plus étroits avec Moscou ont suscité des inquiétudes chez le voisin australien. En avril, des spéculations sur une demande russe d'utilisation d'une base aérienne indonésienne ont contraint Canberra à demander des éclaircissements à son partenaire en matière de sécurité. Prabowo participera vendredi à un forum économique à Saint-Pétersbourg.