Le président de la collectivité de Saint-Martin en garde à vue pour soupçons de favoritisme

Marigot, France | AFP | vendredi 11/10/2019 - Le président de la collectivité de Saint-Martin, Daniel Gibbs, est en garde à vue depuis jeudi pour des soupçons de "favoritisme" concernant des marchés publics passés après le passage de l'ouragan Irma, a-t-on appris vendredi de source judiciaire, confirmant une information de Guadeloupe la 1ère.



Daniel Gibbs, 51 ans, a été placé en garde à vue jeudi matin à Saint-Martin, tout comme deux de ses vices-présidentes, Valérie Damaseau et Annick Pétrus, pour "violation des règles de la commande publique" pour des faits datant de 2018, a indiqué à l'AFP le procureur de Basse-Terre (Guadeloupe), Jean-Luc Lennon.

Cela concerne "des marchés publics pour des prestations de services dans la période post-Irma", a-t-il précisé.

Leur garde à vue a été prolongée vendredi.

Saint-Martin se relève tout juste du passage de l'ouragan Irma de catégorie 5, qui a tué 11 personnes en septembre 2017, et endommagé 95% du bâti de l'île et de sa voisine Saint-Barth. Deux ans après, Saint-Martin continue de se reconstruire, des bâtiments sont toujours abandonnés, des toitures bâchées et certains habitants encore en situation difficile.

Daniel Gibbs a été élu à la tête de la collectivité de Saint-Martin, en mars 2017, quelques mois avant le passage de l'ouragan.