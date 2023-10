Le président de l'université de La Réunion suspendu après une enquête pour harcèlement

Paris, France | AFP | vendredi 06/10/2023 - La ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé vendredi la suspension du président de l'université de La Réunion de ses fonctions et l'ouverture d'"une procédure disciplinaire" à son encontre, après une enquête ouverte sur des signalements de harcèlement, une décision rare.



"Après instruction approfondie des services du ministère et devant la gravité des faits relevés par l'enquête administrative, la ministre (Sylvie Retailleau) a pris la décision, dans l'intérêt de l'établissement et de ses personnels, de suspendre le président de l'université de La Réunion", Frédéric Miranville, "à titre conservatoire, pour une durée d’un an", a indiqué le ministère dans un communiqué.



"En parallèle, la juridiction disciplinaire compétente sera saisie dans les prochains jours, afin que soit ouverte une procédure à l’encontre du président de l'université", a-t-il ajouté, précisant que cette décision fait suite à plusieurs étapes d’un processus engagé au printemps.



Les signalements portent sur des faits de harcèlement moral sur plusieurs mois, a indiqué à l'AFP une source ayant connaissance du dossier.



Dans son communiqué, le ministère indique avoir reçu le 7 mars 2023 un courrier "alertant la ministre quant à l’existence de harcèlement à l'université de La Réunion".



"Ce courrier, adressé par sept signataires occupant ou ayant occupé des fonctions, parfois d'encadrement, dans l'établissement, faisait état de dysfonctionnements graves au sein de l'institution. Ces signalements mettaient en cause notamment le président de l'université", est-il précisé.



Sylvie Retailleau a ensuite saisi l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) le 10 mars pour conduire une enquête administrative. Celle-ci a mené son enquête pendant près de quatre mois, puis remis une version définitive de son rapport en juillet.



"La mission ayant relevé à l’issue de ses investigations des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, les résultats de l’enquête administrative ont été transmis par l’IGÉSR à la procureure de la République de Saint-Denis-de-La-Réunion", indique le communiqué.



Né en 1977, Frédéric Miranville est titulaire d’un DEA de mécanique-énergie (1999) et d’un doctorat en physique du bâtiment de l’université de La Réunion (2002), selon le site de l'établissement.



Après différents postes universitaires, il a été élu à la présidence de cette université pour un premier mandat en 2016, et réélu le 20 mai 2021.



En son absence, c'est le premier vice-président du conseil d’administration en charge des affaires générales qui assurera la présidence, précise le ministère.



Sylvie Retailleau "adresse son soutien à tous les personnels de l'établissement, en particulier ceux qui auraient été victimes de harcèlement", ajoute-t-il.