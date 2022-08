Le premier directeur de l'ADE limogé à peine nommé

Tahiti, le 18 août 2022 – Le gouvernement a abrogé jeudi l'arrêté de nomination du tout premier directeur de la nouvelle Agence de développement économique (ADE), Stéphane Durand, au lendemain de sa nomination, en raison d'informations "sciemment dissimulées" par l'intéressé durant l'examen de sa candidature.



L'information assez surprenante a été annoncé jeudi matin dans un communiqué de la présidence. Le gouvernement avait nommé mercredi en conseil des ministres le tout premier directeur de la nouvelle Agence de développement économique (ADE) de la Polynésie française, installée dans les locaux de la Polynesian Factory à Pirae. "Or, le gouvernement apprend que l’intéressé à dissimulé des informations importantes dans son dossier de candidature", annonce le communiqué du Pays. "À savoir qu’il fait l’objet d’une enquête administrative au sein de son administration d’origine, l’aviation civile d’Etat, et qu’il a été mis fin d’autorité à ses fonctions en avril 2022."



Dans ces conditions, le gouvernement a estimé que ces "informations importantes ont été sciemment dissimulées par l’intéressé" et que "cette dissimulation porte atteinte à l’indispensable confiance qui doit exister entre son employeur, le gouvernement de la Polynésie française, et l’intéressé". Décision a donc été prise d’abroger, dès jeudi, l’arrêté de nomination du nouveau directeur de l'ADE… qui n'aura donc été officiellement nommé que pendant 24 heures.



Rappelons que l'ADE est un service administratif placé sous la tutelle du ministre des Finances et de l’Économie et dont l'objet est de "contribuer à créer les conditions d’une croissance économique durable, un environnement dynamique, un climat des affaires serein et de nouvelles opportunités d’emploi". Elle a pour principales missions l'élaboration et le pilotage de la stratégie de développement économique du territoire, la promotion économique du territoire et l'accroissement de son rayonnement à l'international et l'accompagnement des projets d'implantation et de développement d'entreprises sur le territoire.