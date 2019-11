Le premier Swimrun samedi à Moorea

Le club VSOP MozTeam organise samedi le premier Moorea SwimRun distance L de Polynésie, un événement sous licence Xterra. Ce nouveau concept propose un parcours de 35 km en alternant 8 sections de course à pied et 8 sections de natation. Contrairement au triathlon, les athlètes conservent leurs chaussures pour nager.

Pour cela, du matériel spécifique est nécessaire, notamment un pool-buoy à placer entre les cuisses permettant d’accroître la flottaison des jambes. Des plaquettes de main pour natation sont également autorisées. Les concurrents participeront par équipe de deux. Ils disposeront d’une longe de traction permettant au plus fort de tracter le plus faible, en natation ou en course à pied.Plusieurs portions de course à pied sont en montée, ce parcours de 35 kilomètres est réservé à des sportifs bien préparés. Comme lors de ses autres événements – le Xterra Tahiti ou la TransTahitienne – le VSOP met en avant le sport-nature dans cet événement. La participation est limitée à 50 équipes lors de cette édition mais pour Jean-Michel Monot, elle préfigure une édition 2020 plus importante.