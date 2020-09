Le premier Critérium pour Christophe Blin

Tahiti, le 6 septembre 2020 - L'expérimenté Christophe Blin a remporté samedi le premier Critérium de la saison de tennis de table. Le pongiste de l'AS Dragon a dominé en finale Hugo Gendron en cinq sets (12/10 ; 9/11 ; 11/9 ; 7/11 ; 11/9).



Les pongistes ont fait leur rentrée samedi à l'occasion du premier Critérium de la saison de tennis de table. Une compétition a gros coefficient qui permet aux joueurs de gagner des places au niveau du classement territorial. Cependant pour cette première levée de la saison quelques cadors manquaient à l'appel comme Bydhir Carnet, finaliste du Top 12 en juin dernier, Yvan Perromat du côté des hommes, ou encore Heimoe Wong, championne de Tahiti en titre dans le tableau féminin.Il y avait donc des points précieux à gagner pour les jeunes pongistes à l'image de Arii Pambrun, de Tuarii Agodor ou encore des sœurs Tehahetua (Kelley et Keala).



Sauf que tout ce beau monde a été contrarié par Hugo Gendron (KMT), vainqueur du Top 12 la saison dernière, et par Christophe Blin (AS Dragon) vice-champion de Tahiti en titre qui se sont retrouvés en finale pour se disputer la victoire.



La défense la meilleure attaque



La finale de ce premier Critérium a ainsi opposé deux joueurs au style de jeu diamétralement différent. D'un côté, l'expérimenté Christophe Blin, défenseur hors-pair sachant parfaitement faire déjouer ses adversaires. Et de l'autre, la puissance d'attaque d'Hugo Gendron, ancien membre de la sélection tahitienne de tennis de table.



Et les deux pongistes se sont rendus coup pour coup au cours de la finale, avec à chaque fois des sets très disputés. Un tie-break a été nécessaire pour les départager. Un tie-break pris par le bon bout par Christophe Blin qui a fait la course en tête tout au long de la cinquième manche. Le sociétaire a conclu la partie sur sa première balle de match sur une énième erreur d'attaque de Gendron, offrant ainsi la victoire à son adversaire (12/10 ; 9/11 ; 11/9 ; 7/11 ; 11/9).



Double satisfaction par ailleurs pour Christophe Blin car son fils, Mahe, s'est imposé en petite-finale face à Arii Pambrun en trois sets. Prochain rendez-vous désormais pour les pongistes le 26 septembre pour la Coupe Del Vice, une compétition par équipe.