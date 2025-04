Le préfet Jacques Billant nommé Haut-commissaire pour la Nouvelle-Calédonie

Paris, France | AFP | mercredi 09/04/2025 - Jacques Billant, actuel préfet du Pas-de-Calais, a été nommé mercredi en Conseil des ministres Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui doit se relever des troubles de 2024, pire crise qu'a connu le territoire en près de 40 ans.



Jacques Billant, 65 ans, succède à Louis Le Franc qui était haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie depuis janvier 2023.



Ancien officier d'active dans l'Armée de terre, Jacques Billant a notamment été préfet de la région Guadeloupe de 2014 à 2017 et préfet de la Réunion de 2019 à 2022. Il a également été en 2008-2009 chef de cabinet de Rachida Dati, alors garde des Sceaux.



Il arrive en Nouvelle-Calédonie au moment où Manuel Valls, ministre des Outre-mer, tente sous l'autorité du Premier ministre François Bayrou de remettre autour de la table indépendantistes et loyalistes en vue de trouver un accord sur l'avenir institutionnel du territoire.



Après deux premières séquences de dialogue depuis le début de l'année, Manuel Valls doit revenir en Nouvelle-Calédonie le 29 avril avec cette fois l'espoir d'entamer formellement les négociations.



Le territoire se relève difficilement des émeutes déclenchées en mai 2024 par le projet gouvernemental de réforme du corps électoral calédonien, qui ont fait 14 morts et plus de deux milliards d'euros de dégâts.