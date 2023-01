Le préavis de grève au CHPF déposé

Tahiti, le 13 janvier 2023 – Au lendemain du conseil d'administration du centre hospitalier de la Polynésie française, le personnel du CHPF a décidé de déposer un préavis de grève dès ce vendredi après-midi. Au cœur des revendications, les moyens financiers et humains de l'hôpital. Si aucun accord n'est trouvé dans les prochains jours, la grève sera effective jeudi matin.



Les employés du centre hospitalier de la Polynésie française ont décidé de partir à la grève. Ils étaient plus d'une centaine à s'être réunis pendant plus d'une heure, ce vendredi midi, pour discuter des modalités d'un mouvement social. Pas satisfaits des décisions prises la veille, lors du conseil d'administration du CHPF, ils ont donc décidé, à l'unanimité, de déposer un préavis de grève dès ce vendredi après-midi. Un préavis déposé par les organisations syndicales Te Aho Api - Otahi, Iho Taata Tumu - O Oe To Oe Rima, A Ti'a i Mua, SPEPPF et SPCHDT - CSTP-FO. Si aucun accord n'est trouvé dans les prochains jours, la grève sera effective jeudi matin.



Le préavis de grève comprend trois points de revendication, dont le principal reste la question du budget de l'établissement. Jeudi, le ministre de la Santé Jacques Raynal avait indiqué que le Pays s'était engagé “à venir abonder, en temps utiles et autant que nécessaire, le budget de l'hôpital pour voir continuer son fonctionnement”. Mais pour le personnel, épuisé, cette réponse ne semble pas être suffisante. “Le point le plus important, c'est de mettre le budget en adéquation avec les besoins réels du terrain du CHPF”, indique Sandrine Vauthier, représentante du personnel et présidente du syndicat du personnel d'encadrement paramédical de Polynésie française (SPEPPF). “On espère une réponse d'envergure du gouvernement, qu'il prenne ses responsabilités. Il ne faut pas qu'il y ait juste une injection, mais un vrai investissement de confiance.”

“L'urgence, aujourd'hui, elle est humaine” Derrière la question du financement se trouve celle de l'effectif. “L'injection de capitaux, certes ça va répondre au déficit, mais ça ne répondra pas forcément à de l'embauche”, déplore Sandrine Vauthier. “La première chose, c'est d'avoir les financements pour faire des améliorations rapides en recrutement de personnels pour pouvoir avoir assez de temps disponible pour faire fonctionner l'hôpital et avoir le temps de s'occuper des patients”, indique pour sa part le docteur Marc Levy, président du syndicat des praticiens hospitaliers. “Il y a des services où il n'y a pas suffisamment de soignants et du coup, il y a des patients pour lesquels on ne peut pas apporter les prestations qu'ils mériteraient.” Jeudi, Jacques Raynal avait indiqué qu'une trentaine de postes avaient été créés. Mais, là non plus, ce n'est pas suffisant, pour Marc Levy : “Il y a des embauches, mais absolument pas à la hauteur de ce qui était demandé, à savoir plus d'une centaine de personnes, donc on est très loin du compte.” “L'urgence, aujourd'hui, elle est humaine”, insiste Sandrine Vauthier, qui tire la sonnette d'alarme. “Si on n'a pas le personnel, on sera obligé de limiter les activités et éventuellement de fermer des lits.”



Selon la présidente du SPEPPF, la grève devrait être suivie par le personnel hospitalier. “Les personnels sont plus motivés que jamais pour défendre l'hôpital”, a quant à lui indiqué le docteur Marc Levy. Si la grève devait être effective, jeudi, la direction de l'hôpital devrait organiser un service minimum.

Les points de revendications Cohérence d'un budget pérenne adapté à la réalité des activités et des besoins du CHPF Nécessité d'avoir les moyens humains et matériels adaptés afin de répondre aux données médicales actualisées pour la prise en charge des patients, tels que définis par le dialogue de gestion du CHPF de 2022-2023. Rétablir la qualité et la sécurité des soins : insuffisance de personnel dans tous les métiers, épuisement professionnel, reconnaissance des compétences, perte de confiance... Initier des réflexions sur l'évolution des conditions d'exercice des personnels pour améliorer l'attractivité des métiers de l'hôpital, suivis de calendriers de discussions à mettre en place avec les différents cadres d'emplois en 2023. Nécessité d'avoir les moyens humains et matériels adaptés afin de répondre aux données médicales actualisées pour la prise en charge des patients, tels que définis par le dialogue de gestion du CHPF de 2022-2023.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Anne-Laure Guffroy le Vendredi 13 Janvier 2023 à 16:23 | Lu 261 fois