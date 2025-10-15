

Le potiron à l'honneur

Tahiti, le 26 octobre 2025 – La dixième édition de la fête de Mautini le potiron s'est achevée samedi au marché de Papeete avec le défilé des enfants déguisés en présence de nombreuses familles et de touristes curieux.



C’est un marché bondé qui a accueilli samedi la seconde journée de la fête de Mautini, le potiron, un événement organisé par la ville de Papeete depuis dix ans qui a, cette fois encore, attiré de nombreux curieux. Séances de maquillage, concours d'estimation du poids d'un potiron, stands de tressage et de dessin ont séduit le public qui a assisté au point d'orgue de cette fête : le défilé des enfants déguisés. Ils étaient divisés en deux catégories d'âge : trois à six ans et sept à 12 ans.



Tel que l'explique Hinatea Tama Georges, adjointe au maire en charge du marché de Papeete, avec cette fête, la ville souhaite “promouvoir le mautini”. “On voit très bien aujourd'hui que l'on ne peut pas empêcher Halloween, qui est une fête américaine, d'exister et les enfants aiment bien se déguiser. Nous avons donc décidé cette touche et la promotion du potiron”.



Et si les organisateurs ont décidé, il y a déjà deux ans de délocaliser la fête au marché de Papeete, c'est pour “que les familles profitent d'un moment ensemble” et pour donner un coup de pouce aux commerçants.



Dans les allées du marché samedi, l'humeur était donc à la fête et au rassemblement. Venue avec sa fille déguisée pour défiler, Herenui a estimé que cet événement était “festif” et “familial” et qu'il permettait, en effet, aussi de “mettre en valeur” le marché et ses commerçants.



Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 26 Octobre 2025 à 15:03 | Lu 557 fois



