Le porte-avions américain George Washington fait escale aux Philippines

Manille, Philippines | AFP | jeudi 03/07/2025 - Le navire américain à propulsion nucléaire George Washington est arrivé au large de la capitale des Philippines jeudi pour une visite portuaire, un signe supplémentaire du renforcement de la collaboration en matière de défense entre les deux pays alliés.



L'escale du George Washington est concomitante avec l'entrée dans le port de Hong Kong du premier porte-avions construit par la Chine sur son territoire, le Shandong.



La coopération croissante entre les Etats-Unis et les Philippines vise à contester les vastes revendications de Pékin en mer de Chine méridionale: la Chine revendique la quasi-totalité de cette mer où transite plus de 60% du commerce maritime mondial, malgré une décision de justice internationale de 2016 statuant en sa défaveur.



"La Marine américaine et ses alliés et partenaires sont engagés en faveur d'une région indo-pacifique libre et ouverte", a déclaré le porte-parole du navire, le commandant Mark Langford, à l'AFP par courrier électronique, sans donner plus de détails sur la visite.



"Ces opérations témoignent de notre engagement en faveur de la stabilité dans la région, un engagement que nous maintenons tout au long de l'année indépendamment des événements actuels", a ajouté M. Langford qui a qualifié les Philippines d'"allié essentiel et de longue-date".



Manille et Washington ont approfondi leur coopération depuis que le président des Philippines, Ferdinand Marcos, a pris ses fonctions en 2002 et a commencé à s'opposer aux revendications maritimes de Pékin. Liés par un traité de défense mutuel qui date de 1951, les deux partenaires conduisent régulièrement des exercices maritimes en mer de Chine méridionale. En mai, les garde-côtes philippins et américains ont effectué leurs premiers exercices militaires conjoints dans les eaux côtières de l'archipel.



Le porte-avions chinois le Shandong, qui a navigué au large du nord des Philippines en avril, est arrivé à Hong Kong jeudi après avoir terminé des exercices de combat dans l'ouest du Pacifique.



La Chine a la plus importante marine du monde avec plus de 370 navires et sous-marins, selon un rapport publié en décembre par le ministère américain de la Défense.