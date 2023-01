Le port de Papeete va accueillir une nouvelle grue

Tahiti, le 10 décembre 2023 – La société portuaire Cowan&Fils va recevoir dans une dizaine de jours une nouvelle grue. Avec sa plus longue portée, elle sera essentielle dans les années à venir pour décharger les nouveaux bateaux plus larges mais également pour pallier les pannes des anciennes grues vieillissantes.



Une nouvelle grue va être livrée au Port autonome de Papeete. La société portuaire Cowan&Fils va doter le port d’une toute nouvelle grue. Partie de Rostock en Allemagne sur un navire, elle devrait arriver dans une dizaine de jours en Polynésie. Cette nouvelle grue mobile portuaire est “le tout dernier modèle et le plus adapté au port de la ville” assure Enrique Braun-Ortega, le PDG de la société Cowan&Fils, qui possède déjà deux autres grues de ce type. Dont une acquise en 2018.



Une grue essentielle pour l’avenir



“Elle aura une portée beaucoup plus lointaine que nos autres grues, explique encore Enrique Braun-Ortega, elle nous permettra de manutentionner les nouveaux bateaux qui desserviront le port de Tahiti dans quelques années”. En effet, avec les mesures de décarbonations souhaitées par l’OMI (Organisation Maritime Internationale), les navires marchands vont devoir réduire leur empreinte carbone, en réduisant leur vitesse par exemple. Par conséquent, ceux-ci vont devoir augmenter leur nombre de conteneurs pour continuer à assurer les livraisons. Ainsi, les actuelles rangées de 12 conteneurs passeront à 18 dans les années à venir. “Avec cette nouvelle grue, on pourra continuer à travailler et gagner un temps précieux à court et moyen terme, précise le PDG de Cowan&Fils, sans elle, les nouveaux bateaux devront faire un demi-tour pour pouvoir être totalement déchargé, puisque nos anciens modèles peuvent décharger jusqu'à la douzième rangée de conteneurs. Cela provoquerait une perte de temps énorme”.



Des anciennes grues vieillissantes



“L’une de nos grues est assez vieillissante, puisqu’elle est opérationnelle depuis 2015” révèle Enrique, “par ailleurs il y a souvent des pannes ces derniers temps”. Ces problèmes techniques peuvent entrainer des gros problèmes d’approvisionnement, comme fin 2020, car la société décharge près de “80% des denrées alimentaires” de Tahiti. La société a demandé une défiscalisation en mars 2022 pour l’achat de la grue, dont le coût est d’environ 700 millions de Fcfp. Elle sera entièrement montée et prête à l’emploi “courant février”.