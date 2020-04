Le point final de l’affaire Sofipac

Tahiti, le 2 avril 2020 - La Cour de cassation a confirmé le 16 mars dernier la condamnation du président de l’ancien cabinet de défiscalisation Sofipac installé en Polynésie, William Bernier, à cinq ans de prison dont trois avec sursis et 50 millions de Fcfp d’amende. L’intéressé est donc définitivement condamné pour “escroquerie commise en bande organisée” et “blanchiment” dans le cadre de cette affaire portant sur une énorme fraude à la défisc.



Huit ans après la révélation des faits d’escroquerie et de blanchiment, le président de l’ancien cabinet de défiscalisation de la Société financière du Pacifique (Sofipac), William Bernier, a été définitivement condamné par la Cour de cassation le 16 mars dernier à cinq ans de prison dont trois avec sursis et 50 millions de Fcfp d’amende. Cette décision vient clore la plus grosse affaire d’escroquerie à la défiscalisation jamais réalisée en Outre-mer.



Entre novembre 2006 et décembre 2009, William Bernier avait procédé, via son cabinet de défiscalisation situé à Papeete, au montage administratif et financier de 311 dossiers de défiscalisation pour une escroquerie pharaonique finalement chiffrée à plus de 3,8 milliards de Fcfp pour 1, 37 milliard de Fcfp de crédits d'impôts non perçus par l'État.