Le point d'indice des fonctionnaires relevé à 1030 au 1er mai

Tahiti, le 20 avril 2022 – Le gouvernement a annoncé mercredi que l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires avait été arrêtée de 1015 à 1030, applicable au 1er mai.



La nouvelle ministre du Travail, Virginie Bruant, et sa collègue en charge de la Fonction publique, Christelle Lehartel, ont précisé mercredi les niveaux d'augmentation du Smig (Salaire interprofessionnel minimum garanti) et du point d'indice des fonctionnaires, applicables au 1er mai prochain. À l'occasion d'une conférence de presse post-conseil des ministres, les deux membres du gouvernement ont détaillé ces deux annonces du président du Pays jeudi dernier devant l'assemblée.



Le point d'indice des fonctionnaires sera relevé de 1015 à 1030 au 1er mai prochain. La ministre Christelle Lehartel a indiqué que si l'arrêté serait également pris la semaine prochaine en conseil des ministres, le montant a déjà été validé après rencontre avec les syndicats de la fonction publique le 5 avril dernier. Il s'agira donc d'une augmentation de 1,5% pour les fonctionnaires, après l'augmentation de 2% en 2019. Enfin, concernant les Anfa (Agent non fonctionnaires de l'administration), les dispositions de leur convention collective ont déjà permis une revalorisation automatique au 1er mars dernier, dès lors que l'indice des prix avait augmenté de plus de 2%. La revalorisation des Anfa représente un budget supplémentaire de 84 millions de Fcfp pour le Pays, a précisé mercredi le gouvernement.