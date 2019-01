Le planétarium "reste en orbite" à la Maison de la Culture

En échange d'une petite participation qui permet à l'association de couvrir ses frais courants, les spectateurs pénètrent dans le dôme pour être plongés dans un univers étoilé et solaire.

Les bénévoles de l'association proposent au public composé d'enfants et d'adultes plusieurs séances par jour. Chaque séance, d'une durée d'environ 45 minutes, porte sur des thèmes différents comme : "Le ciel du soir : planètes, étoiles et constellations" ; "Le système solaire : naissance, vie et mort" ou encore "Le soleil, la lune et les éclipses"; "Notre voie lactée et les autres galaxies"…. "Chaque animateur va adapter en fonction du public les thèmes abordés", précise Régis Plichart, le président de Proscience.

L'idée de l'association est de faire découvrir aux Polynésiens les mystères de l'espace et de faire profiter le plus grand nombre de ses installations. "Nous essayons d'organiser des séances dans les îles notamment à Raiatea ou bien à la Presqu'île, mais il n'est pas facile de trouver une salle qui puisse accueillir le dôme, car pour pouvoir poser le dôme, il faut que plusieurs conditions soient réunies comme la taille de la pièce, sa hauteur de plafond, etc." , détaille le président de l'association, content que la Maison de la Culture accueille le planétarium encore quelques jours de plus la semaine prochaine. "Cela va notamment permettre aux scolaires de venir et s'il reste des places, elles seront disponibles au reste du public et puis cela nous évite de démonter et de remonter le dôme, car nous avons été invités à participer à la Nuit de la lecture le samedi 19 janvier ".