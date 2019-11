Le plaidoyer des enfants de Bora Bora pour sauver l’océan

TAHITI, le 26 novembre 2019 - Une déclaration des droits de la planète et du vivant sera présentée ce mercredi au parlement européen de Strasbourg. Un texte qui regroupe 18 articles basés sur les problématiques environnementales. Des collégiens de Bora Bora ont d’ailleurs participé à la rédaction de cette déclaration. Ils ont choisi de plaider pour l’océan.



Une quarantaine de collégiens en classe de 6e à Bora Bora ont travaillé durant neuf mois sur la rédaction de trois articles qui composeront la déclaration des droits de la planète et du vivant. Ce texte sera présenté ce mercredi au parlement européen de Strasbourg, par 70 enfants accompagnés de leurs professeurs.



Ce projet de rédaction avait été initié « il y a deux ans par les élèves de l’école de Poissy, dans les Yvelines, qui souhaitaient s’engager pour la protection de l’environnement », indique un communiqué.



Aujourd’hui, 15 classes de collégiens de 13 pays ont participé à la rédaction de cette déclaration. Plusieurs thèmes sont ainsi mis en avant comme la biodiversité et les transports, l’agriculture et l’énergie, la pollution ou encore le traitement des déchets.



Le fenua a également été approché pour participer à ce projet, à travers l’assemblée de la Polynésie qui a été sollicitée par l’assemblée parlementaire de la francophonie. L’institution locale s’est ensuite rapprochée du collège de la Perle du Pacifique.



Les jeunes de Bora Bora, en plus d’avoir rédigé leurs articles, ont également composé une chanson intitulée « Nous, enfants de l’océan », retenue en tant qu’hymne de la déclaration des droits de la planète et du vivant.