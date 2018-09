Le piton de la Fournaise en éruption pour la quatrième fois de l'année

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | samedi 14/09/2018 - Le piton de la Fournaise, le volcan de La Réunion, est entré en éruption pour la quatrième fois de l'année vendredi vers 4h25 (2h25 à Paris), a-t-on appris auprès de la préfecture.



La crise sismique a débuté deux heures avant que le magma jaillisse à la surface, selon la même source.

Selon l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) "le ou les fissures bouches éruptives se sont ouvertes sur le flanc sud du volcan " à l'intérieur de l'enclos, la caldera centrale du volcan.

L'éruption a lieu dans une zone totalement inhabitée et ne présente pas de danger pour les personnes et les biens

Trois éruptions se sont déjà produites depuis le début de l'année.

Situé dans le sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l'un des plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une quinzaine de reprises au cours des dix dernières années.