Le ping-pong continue entre les héritiers Fuller et G2P

Tahiti, le 19 février 2023 – L'association des héritiers de Félix Fuller a réagi dimanche au communiqué de l'établissement G2P sur la situation de la terre Tepaturoa située sur l'emprise du lot 5 du futur Village Tahitien, pour réfuter deux affirmations de l'établissement d'aménagement du Pays.



Deux jours après



Deux jours après la réponse de l'établissement d'aménagement du Pays, Grands Projets de Polynésie (G2P) , l'association des héritiers de Félix Fuller a répondu à son tour dimanche dans un second communiqué sur la situation de la terre Tepaturoa à Punaauia. Située sur l'emprise du lot 5 du Village tahitien attribué la semaine dernière au projet du groupe Wane, la terre de quatre hectares fait actuellement l'objet d'une procédure d'expropriation. Et si les héritiers Fuller assurent qu'ils ne sont pas opposés au projet du Village tahitien, ils contestent en revanche la lecture faite vendredi dernier par G2P d'une décision de la Cour de cassation de 2017 qui a annulé le jugement initial de l'expropriation. Citant le contenu de l'arrêt de la juridiction parisienne, l'association familiale assure qu'elle est "bel et bien concernée par ce jugement d'annulation d'avril 2017 sauf, bien sûr, à méconnaître le droit et à vouloir faire passer des vessies pour des lanternes". Ambiance.





Rédigé par Antoine Samoyeau le Dimanche 19 Février 2023 à 17:16 | Lu 458 fois