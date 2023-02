G2P répond aux héritiers Fuller sur le lot 5 du Village tahitien

Le directeur général de l'établissement d'aménagement du Pays, Grands Projets de Polynésie (G2P), a répondu vendredi au communiqué diffusé cette semaine par l'association familiale Ahifa représentant les héritiers de Félix Fuller. Cette dernière s'était étonnée cette semaine que le Pays annonce l'attribution du lot 5 du Village tahitien alors qu'elle se trouvait toujours sous le coup d'une procédure d'expropriation non aboutie avec G2P sur cette zone. "Il convient tout d’abord de rappeler que l’ordonnance d’expropriation a expressément opéré transfert de propriété de la terre Tepaturoa au profit de l’établissement Grands Projets de Polynésie. Ainsi, les allégations de l’association Ahifa sont erronées. Aujourd’hui, cette terre ne leur appartient légalement plus", précise d'abord l'établissement. G2P rappelle également que l'arrêt de la Cour de cassation rendu en 2017 et cité par l'association "n'a aucunement remis en cause le transfert de propriété de la terre Tapaturoa", puisque le juge n'a été saisi que pour annuler le transfert de propriété "d’une autre parcelle concernée par cette expropriation".Néanmoins, G2P confirme qu'il n'a pas réussi à se mettre d’accord sur un prix pour cette terre avec l'association Ahifa et qu'il revient aujourd'hui au juge de fixer ce montant. "C’est l’unique raison pour laquelle l’indemnisation n’est pas versée à ce jour", explique l'établissement. "Grands Projets de Polynésie ne peut verser d’indemnisation tant que le juge n’a pas fixé un montant. Cette procédure est nécessairement longue puisqu’elle fait intervenir des expertises pour éclairer la décision du juge afin qu’il détermine un prix juste." L'établissement assure qu'il entend régler au plus vite cette indemnisation.Enfin, G2P revient sur les propos de l'association Ahifa qui s'étonnait de s'être vue proposer une indemnité de 5 000 Fcfp du mètre carré pour un terrain considéré "inconstructible" et pourtant confié au groupe Wane pour le projet du Village tahitien. "Cette zone est classée, à juste titre, en zone rouge dans le Plan de Prévention des Risques Naturels de la Commune de Punaauia. Le terrain est bel est bien inconstructible en l’état parce qu’il est submersible", indique G2P. "Mais, il est possible de réaliser des aménagements permettant la levée de ces risques. Or, c’est précisément ce que font aujourd’hui la Direction de l’Equipement et l’établissement Grands Projets de Polynésie. En effet, le canal de la Nymphéa qui est l’exutoire des eaux de la zone devra être redimensionné et des terrassements devront être effectués." Des travaux programmés dans le cadre de l’aménagement du futur Village tahitien.

