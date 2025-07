Le pickleball débarque à Tahiti

Tahiti, le 22 juillet 2025 – Après avoir lancé le padel en Polynésie il y a trois ans avec le succès que l'on connaît, le président de l'AS Phénix, Alain Siu continue de jouer les précurseurs en lançant une nouvelle discipline dans le même genre : le pickleball. C'est LE nouveau sport tendance aux États-Unis et l'idée est d'attirer chaque année 200 touristes lors d'un tournoi qui sera combiné à une croisière. Mais les résidents pourront aussi goûter à ce sport moins physique et destiné aux plus de 50 ans. Les premiers courts seront opérationnels début 2026.





C'est par un post de la ministre des Sports Nahema Temarii sur son réseau social que nous avons appris la signature, la semaine dernière, d'un Memorendum of understanding (MOU), autrement dit un protocole d'accord, entre le Pays, Kimo Dejon, président de Aloha Adventure & Leisure Travel (une agence de voyage) en partenariat avec l'AS Phénix notamment. “Il n'y a pas d'engagement financier du Pays mais un soutien. Ils voulaient une sorte de bénédiction institutionnelle pour organiser la venue de 200 Américains une fois par an pour un tournoi”, nous explique la cheffe de cabinet de la ministre qui y voit là une nouvelle niche à développer en Polynésie.



Ils sont en effet déjà plusieurs millions d'Américains à pratiquer ce sport en pleine expansion, en particulier chez les plus de 50 ans qui sont clairement la cible recherchée. Et Kimo Dejon souhaite exploiter cette filière en combinant tournoi sportif et croisière – notamment grâce à son partenariat avec Windstar – pour ces Américains qui viendront ainsi dépenser leur argent en Polynésie. Mais c'est bien d'un partenariat privé dont il s'agit puisque c'est Alain Siu, président de l'AS Phénix, qui est à la manœuvre. Déjà précurseur avec le padel qu'il a initié il y a trois ans, aujourd'hui, le club Phénix compte cinq pistes de padel extérieures et quatre couvertes toutes prises d'assaut de 6 heures à 23 heures par les plus de 1.000 abonnés réguliers.



Un sport plus accessible et moins physique



Une véritable “padelmanie” qui s'est depuis déplacée dans d'autres communes et Alain Siu compte bien renouveler l'exploit avec le pickleball. “Avec le padel, ça explose et on a déjà énormément de femmes entre 40 et 60 ans. Le pickleball, c'est destiné aux plus de 50 ans et c'est encore plus facile. Ça sollicite moins les genoux”, confie-t-il. Le pickleball est en effet un sport très accessible pour tous les âges. Il se joue sur un terrain de badminton, donc plus petit, avec des raquettes plus petites que celles utilisées pour le padel, et des balles en plastiques creuses.



Il faudra donc s'adapter mais Alain Siu a déjà tout prévu : “Le squash en ‘indoor’ sera déplacé à Fautaua et le bâtiment de squash sera reconverti avec deux courts de pickleball. Pour les Jeux du Pacifique, on crée un plateau sportif pour accueillir les épreuves de tennis et on va commencer en même temps à construire quatre courts de pickleball en extérieur. Je veux atteindre huit courts”, précise-t-il, car il entend bien démocratiser ce nouveau sport auprès des Polynésiens et ne pas le réserver aux seuls touristes. Sans compter qu'avec une pyramide des âges qui s'est inversée, une santé qu'il faut soigner, et un meilleur pouvoir d'achat, cibler les plus de 50 ans semble parti pour être un pari gagnant. Enfin, côté tarif, ce sera comme pour le padel : 8 000 francs par mois avec une possibilité de coupler les deux.