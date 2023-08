Le petit Maohi : une nouvelle série d'imagiers trilingues

TAHITI, le 9 août 2023 - Te miti, Te fenua et Te ū sont les trois premiers imagiers trilingues (tahitien, anglais et français) d’une nouvelle série éditée par les Mers Australes. Imaginés par Charlotte Durgeat, qui s’est également chargée du texte, ils sont illustrés par Heimanu Buisson.



Le petit Maohi, tel est le nom de la nouvelle série parue aux Mers Australes. Elle s’adresse aux tout-petits et regroupe pour l’instant trois ouvrages intitulés Te miti (la mer), Te fenua (la terre) et Te ū (les couleurs). Elle vient tout juste de sortie. Chaque livre est réalisé sur le même modèle : un thème, neuf mots illustrés et rédigés en tahitien, français et anglais. Chaque page possède sa propre couleur, mais toutes affichent un même fond qui revient pour marquer l’identité du projet.



À l’origine de cette collection se trouve Charlotte Durgeat. Elle a imaginé le concept. Très vite, elle s’est rapprochée de son amie Heimanu Buisson pour mettre son concept en images. “ Je suis allée à l’école en Polynésie et ai appris le tahitien en cours, mais comme je ne l’ai pas pratiqué, j’ai tout perdu ”, raconte Charlotte Durgeat. En 2021, elle a souhaité apprendre la langue à sa fille âgée de quelques mois. “ Mais je n’ai trouvé aucun support. J’en ai donc créé. ”



Elle a sélectionné les termes, avec Heimanu Buisson, “ les plus accessibles au plus grand nombre afin que les Polynésiens se réapproprient leur langue et, à travers elle, leur culture ”. Elle a cherché et trouvé un imprimeur pour réaliser des livres rigides au format carré, adapté aux très jeunes lecteurs.

Dans un premier temps, les livres ont été autoédités. Malgré les difficultés rencontrées pendant le parcours de création et de réalisation, Charlotte Durgeat a tenu bon. “ J’étais sûre que ça allait marcher .” De fait, plus de mille exemplaires ont été vendus. Les familles du fenua, mais aussi celles qui sont de passage en Polynésie, tombent sous le charme de la série.



La charge devenant trop lourde, elle s’est tournée vers un éditeur pour prendre le relais. Ce sont désormais les Mers Australes qui portent le projet.

“ J’envisage cette série comme quelque chose qui va s’inscrire dans le temps et que l’on pourra retrouver dans les années à venir. ” Parus il y a deux semaines, Te miti (la mer), Te fenua (la terre) et Te ū (les couleurs) se sont déjà écoulés à 300 exemplaires. Un quatrième livre devrait sortir sous peu.



Depuis le début de l’aventure, à chaque nouveau tome imprimé, Le petit Maohi réserve dix livres offerts à la section pédiatrique de l’hôpital de Taaone. La série est disponible en librairies et grandes surfaces. Elle peut aussi être envoyée hors territoire sur demande.



