Le personnel soignant dans la rue, le protocole d’accord sur le budget toujours pas signé

Tahiti le 19 janvier 2023 - Le personnel soignant gréviste de l’hôpital a organisé une marche de manifestation jusqu’à la présidence, jeudi. En début d’après-midi, après la manifestation, le gouvernement a reçu les différents syndicats au ministère de la Santé sans parvenir à un protocole de fin de crise. Les discussions doivent reprendre vendredi dans la matinée.



Une partie du personnel du centre hospitalier de Polynésie française est entrée en grève ce jeudi 19 janvier. Accompagnés de leurs syndicats, les agents de chaque service ont organisé une procession dans la matinée, du CHPF jusqu’à la présidence. Vendredi 13 dernier, un préavis de grève avait été déposés, après que l’intersyndicale a refusé les propositions du gouvernement concernant le budget de l’hôpital Taaone. Dans la soirée du mercredi 18 janvier, le préavis est finalement arrivé à échéance. L’intersyndical et le gouvernement n’ayant pas réussi à trouver de compromis budgétaire.



Le gouvernement s’est entretenu au ministère de la Santé avec l’intersyndicale, dans l’après-midi de jeudi afin de tenter de parvenir à la signature d’un accord. Il n’en a rien été. Les pourparlers ont été arrêtés en début de soirée, le ministre des Finances ayant dû s’absenter pour une réunion. “Il n’y a plus de points qui bloquent. Demain on devrait finir et signer le protocole”, a commenté le ministre Jacques Raynal, jeudi soir, alors qu’une nouvelle rencontre de négociation était programmée vendredi dans la matinée.



Un peu plus de 300 personnels soignants grévistes ont participé jeudi matin à la marche en direction de la présidence. “La majorité absolue de l’hôpital a décidé de marcher pour s’exprimer. Beaucoup d’autres auraient voulu nous rejoindre, mais on doit respecter le service minimum pour faire tourner l’hôpital. Ils nous soutiennent dans le cœur, et arborent des badges solidaires par exemples”, observe Mireille Duval, la secrétaire générale du syndicat majoritaire à l’hôpital.

Un protocole d’accord conditionné Malgré la contestation de jeudi, Mireille Duval affirme que des “avancées, ont été faites [jeudi] soir, avec les ministres de la Santé et des Finances”. Ce que confirmait le ministre de la Santé à l’issue des négociations jeudi soir. Sandrine Vauthier, présidente du syndicat SPEPPF de l’hôpital, est du même avis. “On ne peut pas le nier : il y a eu des avancées. Par contre, il y a des points bloquants qui n’ont pas trouvé d’issues favorables. Après concertation, les agents de nos services nous ont rappelé que les demandes rejetées par le ministère étaient d’autant plus importantes. On a aussi avancé sur une partie de la pérennisation du budget ; mais pas sur tout. C’est ça qui pose problème aujourd’hui”, explique-t-elle.



Philippe Dupire, président de la commission médicale d'établissement au CHPF montre quant à lui une certaine fermeté : “On est positionné sur un certain nombre de sommes qui correspondent à des déficits de l’hôpital. À ce jour, on n'a pas de réponse positive pour la totalité. Cela concerne essentiellement des problèmes de renfort en personnel. En toute logique, quand l’avion n’a pas son personnel, il ne décolle pas. On commence à être en difficulté sur le principe de prise en charge et de sécurité des soins. Aujourd’hui, il est très important que les sommes qui nous arrivent ne soient pas ponctuelles. Elles doivent être pluriannuelles. Cette pluri-annualité nous permettra par la suite, de recruter du personnel. En principe, quand on a des sommes qui arrivent pour une année, on n'a pas le droit de recruter, de faire des contrats, parce que l’année suivante on ne sait pas où on va et si on va creuser le déficit”, expliquait-il en marge de la manifestation jeudi matin. Marche durant laquelle ils étaient nombreux à déplorer la situation de manque d’effectifs à l’hôpital.

Article de Guillaume Marchal et Vaite Urarii-Pambrun

Rédigé par Guillaume Marchal le Jeudi 19 Janvier 2023 à 20:50 | Lu 176 fois