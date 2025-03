Le permis de conduire pour un CDI

Tahiti, le 20 mars 2025 - Ce jeudi, l'association Emploi formation insertion a remis 11 permis de conduire à de jeunes Polynésiens actuellement sous convention d'accès à l'emploi (CAE). L'objectif : favoriser l'accès aux contrats à durée indéterminée (CDI) et/ou favoriser le changement de catégorie au sein d'une structure.



Si pour certains, cela peut passer pour un détail, pour d'autres, leur avenir en dépend. Le permis de conduire, aujourd'hui indispensable pour qui veut obtenir un emploi, se trouve être excessivement onéreux et hors de portée d'une certaine jeunesse polynésienne désireuse d'entrer dans la vie active. Un point noir que la mairie de Papeete tente de palier depuis 2023 et la signature des conventions d'aide au financement du permis de conduire : “Je viens tout juste de refuser la candidature d'une personne souhaitant devenir mūto'i à Papeete, car celle-ci n'a pas son permis de conduire”, a expliqué Rémy Brillant, directeur général des services de la mairie de Papeete, devant les onze lauréats du permis de conduire suivis par l'association EFI. “Si ça se trouve, cette personne aurait fait un excellent agent. Mais nous ne pouvons pas accepter ce type de candidature. Le permis de conduire est essentiel dans le milieu professionnel.”



Stanislas Teheitaeva, lauréat, savoure cette victoire : “Étant auparavant en CAE, j'ai pu bénéficier de cette aide et aujourd'hui, je suis en CDI. Je suis vraiment content car c'était indispensable de réussir le permis de conduire pour obtenir ce CDI. Aujourd'hui, je travaille au sein d'une entreprise de jardinage et je peux être chauffeur, prendre une équipe avec moi. Ce qui n'était pas le cas avant.”



Pour Rodolphe Tutairi, directeur de l'association EFI et coordinateur du projet, la mission est claire : “Sur les 32 stagiaires, onze ont réussi. Nous ne comptons pas nous arrêter là, nous voulons le 100% de réussite afin de pouvoir renouveler notre demande de subvention pour aider d'autres jeunes de Papeete.”