Le pass vaccinal suspendu le 14 mars

Tahiti, le 09 mars 2022 - Suspension du pass vaccinal, fin du port du masque en intérieur et levée des limitations de rassemblement prochain ont été annoncés mercredi par le haut-commissariat. Les nouveaux allègements prendront effet à compter du lundi 14 mars. Le pass sanitaire restera néanmoins requis pour les consultations médicales et le port du masque restera obligatoire dans les transports, les aéroports, gares maritimes et établissements de soin.



La quasi-totalité des dernières mesures de freinage de l’épidémie de Covid-19 en application Polynésie française vont être allégées le 14 mars prochain, annonce le haut-commissariat mercredi dans un communiqué. Décision prise en raison de l'amélioration de la situation sanitaire et de "l'absence de saturation hospitalière grâce à une couverture vaccinale satisfaisante".

L’application du pass vaccinal sera suspendue pour les déplacements au départ des îles du Vent vers les autres archipels, ainsi que dans les lieux où il était encore applicable, à savoir : les discothèques, les pirogues à bringue, les salles de réunion, de spectacle, de concert, les chapiteaux et stades, ainsi que lors des évènements en plein air organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public. En revanche, le pass sanitaire demeure obligatoire pour les personnes âgées de plus de 12 ans et 2 mois lors des visites et des soins programmés dans les établissements d'hospitalisation et les cliniques. Il est rappelé que le pass sanitaire consiste en la présentation d’un justificatif du statut vaccinal ou d’un test négatif de moins de 24 heures ou encore d’un certificat de rétablissement au Covid-19 de moins de 4 mois. Le port du masque, déjà facultatif dans les espaces extérieurs, ne sera plus obligatoire dans les lieux ouverts au public, établissements ou activités. Le port du masque sera toujours exigé dans les transports collectifs (avions, bus, bateaux), dans les aéroports et les gares maritimes, ainsi que dans les établissements de santé. Le port du masque restera toutefois fortement recommandé pour les personnes positives, les cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les personnes fragiles. L’ensemble des mesures destinées à limiter la présence simultanée de public ou d’usagers (1 siège sur 2, nombre de personnes au mètre carré, nombre de convives par table...) est levé dans tous les établissements recevant du public et lieux encore concernés. La limite de 500 personnes accueillies au maximum est également levée, ainsi que la limite de 100 personnes lors des rassemblements sur la voie publique.

Le communiqué du haut-commissariat précise en revanche que "les dispositions relatives aux déplacements internationaux ne sont pas modifiées à ce stade".

Rédigé par Antoine Launey le Mercredi 9 Mars 2022 à 11:21 | Lu 1616 fois