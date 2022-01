Le pass vaccinal applicable début février au fenua

Tahiti, le 25 janvier 2022 – Le haut-commissaire, Dominique Sorain, a annoncé lundi soir sur TNTV l'entrée en application du pass vaccinal en lieu et place du pass sanitaire d'ici deux semaines, avec néanmoins quelques adaptations au fenua par rapport à la métropole.



Le haut-commissaire, Dominique Sorain, a confirmé l'entrée en application du pass vaccinal en lieu et place du pass sanitaire en Polynésie française “d'ici une quinzaine de jours”, sur le plateau de TNTV lundi soir. Valable dans les transports aériens et maritimes interinsulaires entre Tahiti et les îles –à l'exception notable des trajets entre Tahiti et Moorea– mais aussi dans les expositions de plus de 50 stands, les concerts, les établissements recevant du public, les discothèques ou encore pour les visiteurs des hôpitaux, ce pass sanitaire impose aujourd'hui de pouvoir disposer d'un schéma vaccinal complet, d'un test négatif ou d'un certificat de rétablissement après contamination au Covid. A compter de début février, la date exacte n'ayant pas été donnée, seul le schéma vaccinal complet sera valable. A l'exception, l'a précisé le haut-commissaire, des visites à l'hôpital, des consultations médicales ou des 12-16 ans.



“C'est un outil très important, c'est pour cette raison qu'il faut se faire vacciner”, a défendu le haut-commissaire, assurant avoir eu l'occasion d'échanger avec le président du Pays Édouard Fritch sur les conditions de la mise en application du pass vaccinal. Reste que les contours exacts de cette mesure ne sont pas encore définis. “La loi et le décret d'application viennent tout juste d'être publiés”, s'est justifié le représentant de l'État. Certains secteurs, comme celui de la restauration, ont fait le choix de conserver un protocole sanitaire strict et de se passer du pass sanitaire jusqu'ici. Ils ne seront donc, a priori, pas non plus concernés par l'application du pass vaccinal.



Situation “maîtrisée”



Conscient que la situation sanitaire est “maîtrisée en Polynésie française” malgré la circulation du variant Omicron, Dominique Sorain a estimé qu'il restait un “risque” que le virus se propage. Pour l'heure, il n'y a toujours pas d'hospitalisations pour cas Covid et un nouveau bulletin épidémiologique hebdomadaire qui devrait s'avérer optimiste est attendu pour ce mercredi.



Le “Canard” se paye la politique vaccinale au fenua Le journal satirique, Le Canard Enchaîné, s'est offert une petite brève des plus piquantes sur la “politique vaccinale à la noix (de coco)” à Tahiti. Retraçant les difficultés de la mise en œuvre de la loi sur l'obligation vaccinale des personnes en contact avec du public, l'hebdomadaire s'amuse de la situation du président de l'assemblée et maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, ainsi que de celle du ministre de l'Agriculture, Tearii Alpha, “antivax pour eux et partisans de l'obligation vaccinale pour les autres”. Revenant également sur l'épisode du mariage de Tearii Alpha et la participation d'Édouard Fritch, le “Canard” s'amuse même de ce que le “Partygate” de Boris Johnson “fasse amateur” à côté de la bringue de Teva i Uta…





