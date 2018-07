Le parquet engage des poursuites contre le Thorco Lineage

PAPEETE, le 13 juillet 2018. Alors que le remorqueur américain qui devra remorquer le Thorco Lineage est arrivé dans le port de Papeete, ce vendredi matin, et que le départ est prévu en milieu de semaine prochaine, le parquet a décidé de poursuivre, devant le tribunal correctionnel, le capitaine du cargo philippin.



Le procureur de la République poursuit le capitaine du Thorco lineage devant le tribunal correctionnel pour infraction au code de l'environnement et infraction au code des transports a confirmé le parquet vendredi en début d'après-midi. Selon le procureur de la République, le capitaine du cargo philippin n'aurait pas signalé en temps et en heure son problème d'avarie propulsion et il n'aurait pas non plus signalé l'échouement

du navire.



L'affaire sera évoquée devant le tribunal correctionnel le 20 novembre prochain. Le tribunal verra s'il convient de condamner le capitaine au vu des éléments recueillis par le procureur au cours de la procédure.



"Lors de cet incident, qui aurait pu se transformer en catastrophe écologique majeure pour la Polynésie française, chacun avait été surpris d’apprendre que le vraquier de 132 mètres de long avec 18 membres d’équipage, a dérivé durant plus de deux jours, sans jamais alerter les autorités, avant de finir échoué sur le récif de Raroia", a commenté la présidence vendredi dans un communiqué. (…) Par chance, cet échouement n’a pas eu de conséquences environnementales, mais le cas contraire aurait pu se produire, compte tenu de la nature de sa cargaison".



Vendredi matin, le remorqueur parti des États-Unis pour prendre en charge le Thorco Lineage, est arrivé dans le port de Papeete. Il devrait reprendre la mer avec le cargo philippin et sa cargaison en milieu de semaine prochaine, si les travaux de réparation sont finis.



En effet, le cargo et sa cargaison ne sont, pour le moment, pas en capacité d’être tracté en toute sécurité. Le navire transporte plus de 10 200 tonnes de calcine de zinc. Ce produit est hautement polluant et la coque a été très endommagée par le platier de Raroia, sur lequel le bateau s'était échoué le 23 juin dernier. Sans oublier que le séjour sur le corail a brisé le safran et les pales de l'hélice. Les ballasts ont également été touchés. Des travaux de réparation et des soudures sous-marines ont démarré, dès la semaine dernière, afin d'éviter les voies d’eau. Les travaux sont toujours en cours.

Le haut-commissaire avait émis le souhait de voir réparer le moteur du cargo afin que ce dernier ait un minimum d'autonomie pour les manœuvres de sortie du port. Ces dernières n'ont pas été possibles.



Sans moteur et sans safran, le Thorco Lineage devra quitter le port de Papeete comme il est entré. Ainsi, le remorqueur américain avec l'aide d'autres remorqueurs locaux devront sécuriser la sortie du cargo de la rade de Papeete.



Selon nos informations, le cargo a été reclassé en tant que "barge". Les services de l'État autorisent le Thorco lineage à reprendre la mer dès que les travaux de réparation seront finis. La société SMIT, en charge des travaux, estime qu'un départ devrait être possible en milieu de semaine.