Le parc Vairai s'équipe pour les plus petits

"Tout le monde pensait que les parcs, c’était plus pour les popa'ā qui vivaient en appartement et on s’est aperçu que les Polynésiens ont investi ces lieux en venant en famille dans ces parcs", a insisté le président du Pays.



D'un coût de 25 millions Fcfp, ces installations ont été construites en tenant compte de la distribution des lots du projet "Le Village Tahitien", et seront conservées durant les travaux d’aménagement à venir. "On est sur le lot 9 du projet du Village Tahitien. C'est la future allée centrale publique du parc qui est l'artère qui va permettre à la population d'avoir accès au futur front de mer. On a donc voulu que toutes ces installations soient démontables et puissent être réinstallées ailleurs sur le parc", a précisé le directeur de TNAD.



En attendant le lancement des travaux de remblai prévus pour le deuxième semestre 2020, les toboggans et les balançoires devraient être assaillis par les plus petits.