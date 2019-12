Le para va’a se veut plus dynamique

Parole à Jérémie Le Fort, cadre technique fédéral :



Vous souhaitez développer le para va’a féminin ?



« Oui, on essaye à travers cette matinée de partage, avant tout conviviale, d’enclencher une dynamique. On souhaiterait toucher de plus en plus de personnes qui pourraient, soit venir des associations de personnes handicapées, soit de l’extérieur. On lance donc un appel aux rameuses pour qu’elles nous rejoignent. Il y a certainement des femmes qui sont déjà rameuses et qui sont en situation de handicap. On compte aussi sur les clubs de valides de la Fédération tahitienne de va’a pour accueillir des rameuses en situation de handicap parce que ce sont des personnes à part entière. Elles ont juste des besoins particuliers. Si on arrive à y répondre, elles rameront comme les autres. »



Le para va’a représente des enjeux potentiellement importants ?



« On a appris du côté des valides que Michel Bourez représenterait les couleurs de la France, et indirectement celles du fenua, en équipe de France pour les Jeux Olympiques. Cela pourrait être, pour le côté paralympique, Patrick Viriamu en para canoë V1. On croise les doigts, il a une dernière étape au mois de mai en métropole. Jean-Christophe Gonneau est venu le voir à Tubuai pour mettre en place un programme spécifique d’entrainement, de manière à mettre le maximum de chances de son côté. Il y a un quota de quatre places en équipe de France. Il faut qu’il arrive à faire les chronos pour participer à cette énorme échéance que sont les jeux paralympiques de Tokyo. »