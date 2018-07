Le para-va'a se prépare pour ses premiers Jeux Olympiques

"La pirogue polynésienne sera nommée va'a dans tous les événements olympiques. Nous on se bat au niveau de la fédération international pour avoir ce nom polynésien !"



L'arrivée du para-va'a aux JO, alors que la France a un tel vivier de talents en Polynésie, est-ce un cadeau du ciel pour la FFCK ?

(Rires) Ce n'est pas un cadeau tombé du ciel puisqu'on a déjà dû lutter pour que la pirogue entre au programme des Jeux Paralympiques. Elle avait été inscrite dès Rio, mais malheuresement il n'y avait pas suffisamment de pratiquants et le secteur n'était pas assez structuré, donc les épreuves ont été reportées. Depuis, il y a beaucoup plus de monde qui a commencé à pratiquer et une nouvelle classification a été mise en place avec une étude scientifique du mouvement qui permet de justifier pourquoi on réparti les classes de handicap dans la manière qui est faite actuellement. Cette classification scientifique donne toute la base juridique pour faire des jeux paralympiques. Donc ça a été complexe.



Combien y-a-il de pratiquants du para-va'a aujourd'hui ?

On a du mal à l'évaluer. Au niveau de la fédération en France, on a une trentaine de participants. Et aux championnats du monde de para-va'a organisés par l'ICF (Fédération internationale de canoë), donc différent de la compétition organisée ici, il y a entre 30 et 50 participants.



Quelle est votre mission à Tahiti pendant ces deux semaines ?

Regarder les athlètes courir, observer les niveaux et constater les forces en présence. Et aussi prendre contact avec le staff, échanger le maximum d'informations avec tout l'encadrement qui est déjà très bien en place ici au niveau de Tahiti. C'est pour que les bonnes informations circulent et gagner du temps pour la suite. Parce que l'objectif est effectivement d'être tous regroupés dans la même équipe au moment des Jeux Paralympiques à Tokyo.



Quels moyens la FFCK mettrait-elle à disposition de la FPSAH pour développer le niveau des athlètes ?

C'est un peu le but de la rencontre, mais ça restera à la discrétion des présidents des deux fédérations. Je pense que cette aide portera beaucoup sur la partie logistique et sur l'adaptation aux compétitions en Europe. Avoir accès aux camps d'entrainements de l'équipe de France pour rattraper le décalage horaire dans de bonnes conditions, se sentir accompagné, en sécurité, que ce soit facile pour les Polynésiens de venir participer aux compétitions internationales... Ca permettra aussi aux athlètes et au staff de se rencontrer et de créer des liens. Ces liens se créent depuis 2010, donc ça fait déjà huit ans que l'on travaille ensemble et on voit bien le développement du para-va'a, aujourd'hui aux Jeux Paralympiques.

Ce qui est particulier c'est que la participation aux championnats du monde est de la responsabilité de chaque fédération, il pourrait y avoir une équipe de France et une équipe de Tahiti, donc là on est plus dans une coopération et un échange d'expertise. Par contre, la participation aux jeux paralympiques est sous l'égide du Comité Paralympique Français, donc il y aura une seule équipe de France, composées aussi de Tahitiens je l'espère, qui partira à Tokyo.



Comment s'appelleront les épreuves de para-va'a aux Jeux Paralympiques ? Le terme anglais Outrigger Canoe ?

Non, ça s'appellera "Para-va'a events" ! En pratique, lors des épreuves de para-canoë il y aura du para-kayak et du para-va'a. Le mot "canoe" en anglais désigne toutes les embarcations à pagaie et à rame. Donc la pirogue polynésienne sera nommée "va'a" dans tous les événements olympiques. Nous on se bat au niveau de la fédération international pour avoir ce nom polynésien !