Le para va’a à l’honneur

Qu’est-ce que ça fait de participer à la Hawaiki Nui ?



« Je suis déjà venu il y a deux ans pour l’ouverture de la session para va’a. On avait fait les 9 km. Là, on est tous venus avec les associations pour y participer. Pour mon association, on a réussi à aligner deux équipes. Et en tout, on était huit équipages chez les para va’a. Ca commence à vraiment émerger tout ce qui est para va’a. Avec mon équipe, on s’entraine deux fois par semaine le mercredi et le vendredi à Arue. On a la mairie de Arue qui nous prête les pirogues. »



C’est dur d’aller chercher la victoire sur une course avec autant de concurrents ?



« En fait, tout le monde peut faire 9 km. Il faut juste avoir une bonne cohésion avec toute l’équipe. Taravao partait favori. Mais nous, on a quand même essayé de les accrocher. Il nous restait 1 km et on était encore au coude à coude. Et pourtant, ils nous menaient au début. Mais on a réussi à s’accrocher. Et on est restés à côté jusqu’à la fin… Au final, ces compétitions, ça montre que c’est par parce qu’on est en situation de handicap qu’on ne peut pas faire de la rame. Et on profite de la Hawaiki Nui aussi ! »