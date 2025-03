Le pape est hors de danger, ouvrant la perspective d'un retour au Vatican

Cité du Vatican, Saint-Siège | AFP | mardi 11/03/2025 - Le pape François, finalement déclaré hors de danger au bout de presque un mois d'hospitalisation pour une double pneumonie, s'est dédié mardi à la prière depuis sa suite d'hôpital, qu'il pourrait sauf imprévu quitter dans un futur proche.



Le jésuite argentin de 88 ans, "de bonne humeur" après une "nuit tranquille", a suivi en vidéo les prières et méditations organisées à la salle Paul VI du Vatican en cette période de Carême précédant Pâques, selon une source vaticane.



François s'est aussi consacré à la prière dans la petite chapelle de son appartement situé au 10e étage de l'hôpital Gemelli de Rome. Il a également poursuivi ses séances de thérapie pour récupérer ses capacités respiratoires, fortement mises à mal par sa maladie.



Selon son dernier bulletin de santé publié lundi soir, "les améliorations enregistrées les jours précédents se sont encore consolidées, comme le confirment les analyses sanguines (...) et la bonne réponse au traitement médicamenteux".



Même si son pronostic vital n'est plus réservé, ce qui signifie que sa maladie ne met plus sa vie en danger, ses médecins estiment qu'il devra rester "quelques jours supplémentaires encore" à l'hôpital. Une prudence qui ouvre toutefois la porte à un prochain retour du pape au Vatican.



Autre signe de l'amélioration de la santé du pape: alors que le Saint-Siège publiait au pic de la maladie un bulletin de santé chaque soir, aucun compte-rendu médical n'est attendu mardi soir.



François, qui a manqué le lancement du Carême, la période de 40 jours précédant Pâques, pourrait donc être de retour au Vatican avant le dimanche de Pâques, la fête la plus importante du calendrier catholique, qui tombe cette année le 20 avril.



Après une si longue absence, la présence de François au Vatican pour Pâques serait un symbole fort pour les 1,4 milliard de catholiques, même si l'incertitude demeure totale à ce stade sur sa capacité à prendre part aux cérémonies.



- Rumeurs -



Alors que les rumeurs vont bon train, une source vaticane a démenti mardi que des travaux d'aménagement étaient en cours à la résidence Sainte-Marthe du Vatican, où vit le pape, pour préparer son retour. Un signe que sa sortie n'est pas imminente.



Une employée de cette résidence a confié mardi à l'AFPTV attendre avec impatience son retour. "Nous l'aimons profondément et Sainte-Marthe est vide sans lui", a affirmé Simonetta Maronge devant l'hôpital Gemelli, où elle est venue en signe d'affection, à l'unisson de nombre de religieux et fidèles.



Un autre supporteur enthousiaste de François, venu lui aussi au Gemelli, se propose même de le raccompagner au Vatican: "quand le pape François a été élu, j'ai rêvé d'être son chauffeur. Et maintenant, je suis ici avec ma voiture, avec l'idée que peut-être, s'il en a besoin, je pourrai le raccompagner" chez lui, a déclaré Mimmo Laudando, un retraité italien.



Lundi soir, une source vaticane s'est réjouie des "signes positifs dans l'évolution de la maladie, qui doivent cependant être accueillis avec prudence et circonspection, car la pneumonie n'est pas encore terminée (...) bien qu'il n'y ait pas de danger imminent".



Près de la place Saint-Pierre, où les pèlerins se pressent à l'occasion du Jubilée 2025 (une année sainte célébrée tous les 25 ans), la santé du pape est dans tous les esprits. "Nous prions pour le pape, pour son rétablissement et pour qu'il soit bientôt avec nous en bonne santé afin qu'il puisse tous nous bénir", a confié à l'AFP Jose Ochoa, un fidèle mexicain de 69 ans.



L'hospitalisation de François, la plus longue de son pontificat, intervient alors qu'il a déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années: en surpoids, souffrant de douleurs au genou, il a entre autres subi des opérations du côlon et de l'abdomen ainsi que des infections respiratoires à répétition.



François - qui arrivera jeudi à 12 ans de pontificat - souffre de fragilités respiratoires, notamment en raison d'une ablation du lobe supérieur du poumon droit à l'âge de 21 ans.



Ses problèmes de santé ont relancé les interrogations sur sa capacité à assumer ses fonctions et les conjectures sur sa possible démission.