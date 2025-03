Le pape François a passé une nuit "tranquille" et "se repose encore", selon le Vatican

Cité du Vatican, Saint-Siège | AFP | jeudi 05/03/2025 - Le pape François a passé une nuit "tranquille" et il "se repose encore" alors qu'il approche des trois semaines d'hospitalisation pour une pneumonie, a indiqué le Vatican jeudi matin.



Selon son dernier bulletin de santé publié mercredi soir, le pontife de 88 ans, dont l'état "est resté stationnaire", devait passer la nuit de mercredi à jeudi pour la troisième fois d'affilée avec un masque à oxygène.



François a célébré le mercredi des Cendres depuis sa chambre d'hôpital, où il est soigné depuis vingt jours pour une double pneumonie.



Le mercredi des "Cendres" marque le début du Carême à 40 jours de Pâques, la fête la plus importante du calendrier catholique.



A l'hôpital Gemelli de Rome, où il est hospitalisé depuis le 14 février, le jésuite argentin alterne repos, prière, travail et physiothérapie pour venir à bout d'une pneumonie qui touche ses deux poumons et occasionne des épisodes de détresse respiratoire.



Lundi, il a été en proie à "deux épisodes d'insuffisance respiratoire aiguë" et ces nouvelles crises ont rappelé la fragilité de l'état de santé du pape, dont le tableau clinique reste "complexe", ravivant l'inquiétude des fidèles.



Son équipe médicale ne s'est toujours pas prononcée sur la durée de son hospitalisation, la plus longue du pontificat, ni sur celle de sa convalescence, s'il parvient à surmonter cette épreuve.

le Jeudi 6 Mars 2025 à 00:33 | Lu 96 fois