Le pāreu, ou la créativité au quotidien

Tahiti, le 30 mai 2025 – À l’occasion du Pāreu Day, ce vendredi, les artisans de Vairao ont animé des ateliers pour partager leurs savoir-faire... hauts en couleur !





Chaque dernier vendredi du mois de mai, à l’aube des festivités du Heiva, la population est invitée à revêtir sa plus belle étoffe à l’occasion du Pāreu Day. Sous l’impulsion de Tahiti Tourisme, des animations sont proposées pour promouvoir ce tissu dont l’esthétique et les usages se déclinent à l’envi.



L’occasion de mettre en avant le savoir-faire des artisans locaux. À Vairao, le comité du tourisme de Taiarapu-Ouest a joué le jeu en organisant des ateliers et des démonstrations. “On veut donner l’opportunité à chacun de venir découvrir les différentes manières de fabriquer un pāreu”, explique la présidente de l’association, Bernadette Wasna. “Une danseuse va venir présenter plusieurs façons de le porter, et les mama initient au tressage et à la confection de colliers de coquillages pour compléter la parure.”



Deux techniques

Moyennant une petite participation financière, les visiteurs ont été initiés à deux techniques de création. Avec Marika Riou, la peinture sur pāreu a pris des allures d’œuvre d’art entre les pinceaux et le tissu tendu sur un cadre à la manière d’une toile : “Je pratique depuis que je suis arrivée en Polynésie, il y a 25 ans. Je suis passée de la peinture sur soie au pāreu. Je fais les dessins à la gutta, une sorte de colle qui permet de tracer les contours de fleurs ou de poissons avant de peindre. On est sur un petit format à encadrer ou à transformer en coussin, par exemple”.



Une autre option, ludique et accessible à tous, était proposée par Taro Lucas : le “pāreu soleil” en voile de coton. “J’ai une belle collection de pochoirs que j’ai fabriqués depuis six ans : des feuilles, des fleurs, des planches de surf, des va’a, des tiki, des ‘ukulele, des tortues, etc. Pour cette journée, on invite les gens à faire eux-mêmes leur pāreu, de la teinture jusqu’aux motifs. Une heure de séchage sous un beau soleil et c’est prêt !”, détaille le président de l’association Te Hei nui no Vairao.



Carla, touriste américaine, était visiblement conquise : “J’ai suivi les conseils de la responsable de notre hébergement, qui nous a parlé de cet événement culturel. C’est génial : on va pouvoir repartir avec nos propres créations !” Cette initiative aura également permis d’animer le village des artisans de Vairao, ouvert il y a bientôt un an, juste avant les Jeux olympiques.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 30 Mai 2025 à 14:13 | Lu 305 fois